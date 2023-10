“O entendemento coa militancia histórica é brutal”

Diego Ríos será o futuro concelleiro polo PP de Moaña, o principal grupo da oposición. Nado na Xunqueira en 1975 e actualmente veciño de Sisalde, entrará na corporación en substitución de Araceli Otero, que dimitiu por sorpresa na noite do martes alegando “falla de tempo para atender aos veciños como merecen” ao ter que conciliar a súa vida profesional, familiar e deportiva. Ríos, que concorreu aos comicios de maio no séptimo posto, está moi vencellado ao mundo do deporte local.

–Como asume a súa entrada na corporación só tres meses deposis das eleccións?

–Servir ao meu pobo é unha responsabilidade para min,pero o fago con moita ilusión e ganas de aportar o meu grao de area.Síntome preparado para elo. O de ser ao comezo do mandato, é algo que levamos con absoluta normalidade,son circunstancias persoais que hai que respectar. No Partido Popular de Moaña hai banquillo de sobra para seguir adiante

–Agardaba a dimisión de Araceli Otero? Cando se enterou?

–Araceli Otero é unha persoa á que lle teño moito aprecio. É moi comprometida no que xestiona.A nivel profesional, persoal e social. Neste caso co fútbol sala de primeira división femenina no Marín Futsal, ao que levou a un nivel moi alto,requírelle de moita atencion.

Como ademais de comprometida é moi responsable,chegou a conclusión de non poder adicarlle ao concello todo o tempo que ela consideraba necesario. Foi unha decisión destes días.

–Qué quere aportar ao grupo municipal do PP?

–Desde que asumín presentarme ás eleccións,quero aportar a miña experiencia,ilusión e ganas no campo do deporte, ao cal levo vinculado toda a vida. Ademais aplicareime noutras áreas nas que sexa necesario cos meus compañeiros e compañeiras.

Cando unha persoa non pode adicar o seu tempo ao concello,o normal é deixar paso a outra persoa,como acabamos de facer no noso grupo político,porque algunha persoa do BNG,non está nin no concello nin en Moaña e o que pasa é que o BNG actúa desta maneira porque ten a maioría absoluta.

–Que opinión ten destes tres primeiros meses de goberno do Bloque con maioría absoluta?

–Eu creo que este goberno do BNG está crecido. Aínda máis do que o estaba o goberno en coalición. Miro máis do mesmo: gobernar en primeiro lugar para os seus e logo para os demais.

–Vostede ten experiencia no mundo do deporte. Como está a xestionar o Concello este área?.

–O que máis quero destacar son as deficiencias e desperfectos das instalacións.A xestion do deporte en Moaña é nefasta. Dá pena falar do pavillón de Reibon, unha obra que como todo o mundo sabe é un cúmulo de despropósitos.

Os campos de fútbol 7 dan pena miralos. Prometeron melloras neste ano e agora falan do 2024 e así outras instalacions en toda Moaña. Non hai previsión ningunha, non hai ninguén que diga que os campos sintéticos do Iago Aspas Juncal O Casal e os de Fútbol 7 non duran toda a vida e iso que o novo concelleiro de Deportes xoga neles na Liga Keniata.

Aas pistas son insuficientes para xogar os nenos, aos que queremos darlle alternativas ás maquinitas e o sedentarismo. É necesario outro pavillón municipal e moitas cousas máis. Hai moita inversión que facer e invertir no pobo de Moaña. Pero moita moita,e este goberno non lle dá a suficiente importancia que merece.

–O grupo municipal do PP está unido ou hai risco de novas dimisións?

–Non ten que ver unha dimisión co tema de estar unidos. Polo menos no noso grupo de persoas comprometidas e coa ilusión de facer todo o que esté na nosa man por Moaña.

Somos un equipo fantástico. Máis unido que nunca. No que cando unha persoa non pode, está outra. Estou moi orgulloso de traballar con todos eles.

–Cal debe ser o papel do PP ante un goberno local con maioría absoluta?

–A verdade é que este goberno do BNG quere aplicar o rodillo coa sua maioría, pero este equipo está máis que preparado para gobernar e para facer unha boa oposición política e sabemos moi ben como fiscalizar a sua xestion. Temos un forte compromiso en facer sempre que Moaña avance.

–O PP moañés cambiou nos últimos meses coa entrada de xente nova. Como son as relacións entre as caras novas e a militancia histórica da formación?

–O outro día tivemos unha reunión cos ata agora xestores,e podo asegurar que o entendemento foi brutal. Constituimos unha xestora para logo formar unha executiva e nesa xestora hai incorporados varios membros históricos. Formamos un grupo versátil e unido.