Contraste de días de playa y marisqueo

Octubre era antes el mes en el que las playas se llenaban de mariscadoras de a pie. Eran otros tiempos. El marisqueo sigue pero a un ritmo más lento, todo el año, como también ahora los bañistas que siguen en las playas disfrutando de este “veroño”.

Una pica en Flandes

Que me cuenta, que me soplan al oído que habrá cambios en los despachos de la sala noble del Concello de Cangas esta semana. El local del grupo mixto, que tiene tomado desde principios de mandato Alternativa dos Veciños, con su logo en la puerta, será ocupado también por Esquerda Unida, el otro partido que pertenece al grupo mixto. Y como no hace falta que sea un concejal, EU enviará a esta “toma de posesión” a un histórico del partido en Cangas. Más que una invasión o una reconquista es una “pica en Flandes”. Ahí lo dejo.

Menosprecio a los habilitados

Ultimamente, gobiernos y oposición de muchos concellos de Galicia están por denostar la figura de los funcionarios del Cuerpo Habilitado, como son el caso de los interventores municipales, tesoreros y secretarios. Ya vieron como AV menospreciaba con desaire el informe de la secretaria de Cangas relacionado con el acceso a la documentación. Aseguraba ella que una cosa era el acceso a la documentación y otra distinta sacar copias. Pasó lo mismo con las explicaciones de Intervención sobre la necesidad de un presupuesto nuevo. La oposición se tomó a la ligera sus argumentos técnicos.