La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), junto a las concejalas de gobierno Aurora Prieto (IU) e Iría Malvido (PSOE), miembros de Teatro de Ningures y de la Asociación A defensa da Vila, se vistieron hoy de principios del siglo XVII, para presentar la fiesta que conmemora la defensa de la villa de Cangas de la invasión turca de 1617 y en la que se honra la figura emblemática y legendaria de María Soliña, con una representación teatral que es uno de los platos fuertes del evento. La Festa A Defensa da Vila se desarrolla del jueves 12 al domingo 15 de octubre, y además de la representación teatral de la invasión de los piratas por toda la villa y en torno a la condena por la Inquisición de María Soliña, acusada de practicar brujería, se celebra la Feira dos Invasores, con puestos en la Alameda y, como novedad este año, se incorporan unas Xornadas Culturais.

“¡Vamos a tener una fiesta fantástica; todos en defensa de la villa! exclamó la regidora en el acto de presentación que se desarrolló en el salón de plenos para desplazarse después todo el grupo presente de intérpretes a las letras gigantes de Cangas y a la fuente de la escultura de María Soliña. Por allí estaban el inquisidor sobre zancos, la figura del ciego o de Pedro Barba, el marido de María Soliña; entre otros actores y figurantes que dan vida a esa representación de la defensa de la villa basada en los textos del exalcalde y dramaturgo cangués, el fallecido Xosé Manuel Pazos y el poema de Celso Emilio Ferreiro.

La alcaldesa animó a participar en la fiesta de la que reconoció que le encantaba y que tenía la grandeza de movilizar a tanta gente -hay más de un centenar de personas anotadas como figurantes-. Presintió que iba a volver a ser un éxito, tocando madera por la lluvia, y que impresiona la memoria colectiva de un pueblo que sigue llamando invasores a los feriantes de su mercado semanal.

Nicolás Avilés, uno de los coordinadores de la Asociación cultural A Defensa da Vila junto con Fran Graña, destacó la alta participación, con más de una veintena de asociaciones colaborando en el evento para conseguir una fiesta integrada en la gente de la villa. Hizo un llamamiento, como también la concejala de Turismo, Aurora Prieto, para que los hosteleros y los empresarios colaboren vestidos de época en sus establecimientos y dar así a la fiesta la importancia que se merece. Por su parte Salvador del Río, acompañado de Casilda Alfaro, ambos de Teatro de Ningures y encargados de la dirección de la representación de “A Defensa da vila. María Soliña”, destacó el hecho de llevar a María Soliña por las calles y plazas, una figura que trascendió la historia y se hizo legendaria, símbolo universal de la injusticia y la pelea de las mujeres para estar en su lugar.

Programa de la fiesta

La fiesta comienza el jueves con unas Xornadas Culturais, con una ponencia de la historiadora Guillermina Domínguez sobre “A invisibilidade das mulleres na historia, María Soliña”, en el salón de plenos del Concelllo; y la inauguración de la exposición “Unha mirada atrás” del colectivo Devanceiros do mar, que estará abierta durante todo el fin de semana en A Capela do Hospital. El viernes se abre, a las 19:00 hora, la Feira dos Invasores, un mercado de época y artesano, con pregón a las 20:30 a cargo de Teatro de Ningures “Cego e zanfona” que a las 21:30 ofrece “Akelarre” en la Fonte do Cabalo y palco. La noche culmina con ruada y concierto de la Asociación Peis d´hos. El sábado vuelve la feria con actuaciones musicales de la AC María Soliña; Tromentelo y Lembranzas da Ría, obradoiros y juegos de A Illa dos Ratos en el entorno de la plaza de abastos; otro “Akelarre” y a las 21:30 “…Aí veñen os Turcos! A cargo de AmeÇa de Bombo, Ningures y Os Invasores. El domingo hay ruta guiada “Cangas 1617” con inscripción previa en el WhatsApp de A Illa dos Ratos (611 080853); a las 11:00 hay ruada de Lume de Karoso y a las 12:30 concierto de Belas Artes. Ya por la tarde actúa el Grupo de Danzas Pais de San Roque, a las 18:30 hay actuación infantil de los Monifates y a las 20:00 comienza la representación de “A defensa da vila. María Soliña”, en el que colabora esa veintena de asociaciones, entre las que figura la Asociación de Mulleres Escola Vella do Hío, como recordó Aurora Prieto, y un reparto de más de veinte actores y actrices en el que la actriz Mónica Camaño da vida a María Soliña, con vestuario de Sonia Rúa.

Recorrido de la representación teatral

La representación teatral "A defensa da vila. María Soliña" se realiza a lo largo de ocho lugares del casco urbano de Cangas. Empieza en la alameda con la recreación de una jornada habitual de Cangas en aquellos años; en las naves de Ojea se representa el desembarco de los piratas turcos y la resistencia de Cangas contra el saqueo; en el Eirado do Costal, los restos de la batalla; en la Fonte de San Leonardo,es la escena del apresamiento de María Soliña acusada de bruja y aparece el inquisidor; siguen las acciones contra María Soliña en el palco de la música y en la Praza da Constitución se celebra el juicio para continuar al Eirado do Sinal, en donde Soliña se encunetra con su marido Pedro Barba. La representación concluye en el Parque da Palma, en donde acompañada por las demás brujas (hay 10 en la representación) recita su último poema y cumple sentencia.