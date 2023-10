“Metáforas” de Agustín Bastón en Matosinhos

“Algoritmos” 1 e 2 (técnica mixta sobre taboleiro), “Torre”, con madeira de piñeiro, ou “Danza dos lumes invisibles”, con acacia e buxo, son algunhas das pezas de pintura e escultura que o artista cangués Agustín Bastón trasladou á localidade portuguesa de Matosinhos, donde o sábado inaugurou a exposición “Metáforas”, que estará aberta ao público todo o mes.

“Benvidos a un espazo donde a imaxinación se funde coa realidade. Metáforas é máis que unha exposición, é un convite para explorar o tanxible e o intanxible, entre o que vemos e o que sentimos”, trasladan os promotores desta mostra que convida a disfrutar da “danza de cores e as formas que estimulan a creatividade”. As pinturas e as esculturas presentes nesta mostra “gañan vida. Alén das cores, revelan a forza bruta e a elegancia que a madeira transmite. Cada peza é unha metáfora viva, unha xanela para o descoñecido, unha ponte entre o visible e o invisible. Non se trata só de unha exposición, senón tamén dun convite para desvendar o tecido que une o palpable e o etéreo”, sinalan desde a galería lusa, que convidan a “crear Metáforas”.

A traxectoria artística de Agustín Bastón é amplamente coñecida tamén máis alá do Morrazo. En Matosinhos destacan un percorrido marcado “polo coñecemento autodidacta e a incesante investigación por diferentes vertentes artísticas, incluíndo a pintura, a escultura e a fotografía. Agora concéntrase sobre todo na creación de mobiliario de deseño exclusivo, en que cada peza é unha obra única da súa autoría. Ten exhibido obras en diversas galerías de Portugal, donde tamén chama a atención o seu proxecto Biblioteca das Madeiras do Mundo e “continúa a deixar a súa marca na intersección entre a arte e o mundo que a inspira”, celebran.