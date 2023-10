El gobierno inspecciona las discotecas de Cangas para saber si tienen licencia y se ajustan a ella

El gobierno local de Cangas inicia una campaña para inspeccionar las discotecas del municipio. El concejal de Urbanismo y la concejala de Policía, Antón Iglesias (BNG) y Pilar Nogueira (PSOE), respectivamente mantuvieron a principios de semana una reunión con el propósito de iniciar esta medida que tiene como objetivo evitar situaciones parecidas a la de Murcia, donde las discotecas en las que murieron 13 personas este fin de semana carecían de permiso para estar abiertas, según mantiene el Ayuntamiento. Según manifiesta el concejal Antón Iglesias, se trata de una medida preventiva, tendente a saber la situación actual de las discotecas de Cangas para actualizar toda la documentación, aprovechando además que hay un gobierno local nuevo.

Antón Iglesias señala que esta inspección consistirá concretamente en saber si las discotecas tienen o no licencia y si la misma se adapta a las condiciones del establecimiento. Ahora mismo, donde Policía Local y técnicos municipales consideran que hay que centrarse más es en los pubs que con la nueva ley pasaron a ser considerados discotecas. Asegura el propio jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que se trata de un trabajo que se tiene que hacer también en colaboración con los servicios de emergencias y los arquitectos municipales. Según señala Alberto Agulla los dos problemas principales que presenta son los incumplimientos de horarios de cierre y los ruidos. Esta inspección debe dirimir si los establecimientos están bien aislados y las medidas de emergencia y seguridad fueron adoptadas .

En su día, al BNG no le tembló la mano a la hora de precintar discotecas. En abril de 2011 lo hizo con tres, todas por incumplir el horario de cierre y por ruidos. También en esa época, el gobierno local que presidía la nacionalista Clara Millán precintó una discoteca en la avenida de Marín porque incumplía una serie de medidas de emergencia y seguridad a las que estaba obligada por la licencia concedida y la actual normativa. En ese año también se produjo un incendio en un contenedor en la calle Redondela que afectó a la fachada de una discoteca.

Desde el sector de Cangas se asegura sería muy raro encontrar en la villa alguna discotecas que estén funcionando sin licencia. Afirma que tratan de mantenerse al día en todos los temas de seguridad y que incluso cuentan con los denominados controladores de acceso, que se ocupan de aforo, que es personal que tiene que realizar unos cursos específicos y difíciles de conseguir. Asegura el sector que hay dos grandes problemas: el ruido que se genera en la calle y el botellón. De ambas cosas no se consideran responsables, es más, aseguran que el botellón perjudica seriamente sus negocios. En este sentido, los empresarios señalan que con el botellón se podría acabar si se aplica la ley con la misma rigurosidad que con la que prohibe fumar. Pero tampoco se descarta que pueda haber algún problema con pubs que pasaron a ser discotecas. Comentan, además, que ahora mismo no hay problemas de aforo, que ya pasó al época de la postpandemia, en la que se volvían a llenar las discotecas. Lo que no les gusta es que, por lo que sucedió el Murcia, la atención esté puesta ahora en ellos.

El gobierno local ya anunció que no le dolerían prendas, que actuaría con total contundencia y que si había que cerrar algún establecimiento porque carece de licencia o la actividad no se ajusta a la misma se haría de inmediato.