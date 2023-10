La conserva logra subir los precios de la navaja en Cangas tras un verano crítico

La demanda de la industria conservera ha supuesto un alivio económico para el sector de la navaja de Cangas que ha pasado el verano con unos precios muy bajos, incluso atípicos, y que no logra explicar a qué fueron debidos, cuando se trata, además, de bivalvo de las islas Cíes y de Rodas, más blanco. En determinados días, incluso, la flota tuvo que desistir de ir al archipiélago y optar por quedarse en Rodeira, en Cangas, porque no les compensaba cruzar a las islas debido al gasto del combustible.

En septiembre la industria conservera empezó a demandar navaja grande y ha hecho salir a flote a este sector que en junio, julio y agosto vio como la navaja perdió valor con respecto a los mismos meses de 2022 y el precio medio bajó 3 euros. Si en junio de 2022, la navaja se vendía a un precio medio de 13,04 euros, según el portal de Pesca de Galicia, este pasado junio bajó a 10,85. El precio máximo bajó de 16,69 a 13,99 y el mínimo de 9,10 a 8 euros el kilo. En ese mismo mes de 2022, los navalleiros habían capturado 6.024 kilos con un valor de 78.573 euros; en este pasado mes de junio capturaron 4.731 por importe de 51.342.. Ingresaron 21.231 euros.

En julio, el precio medio fue de 12,99 euros cuando el año anterior había sido de 15,31. El máximo bajó de 18,99 a 17,20 y el mínimo de 11,30 a 8,80 euros, como también bajaron las capturas de 7.285 a 5.497 y el importe d ela comercialización, de 111.515 a 71.428, lo ue supone 40.087 euros menos de ingresos para el sector. La tendencia hacia abajo también pasó en agosto con un precio medio de 13,12, tres euros menos que en agosto de 2022 (16,44). No hubo tanta diferencia con el precio máximo que pasó de 18,10 a 18,20 euros pero bajó mucho el precio mínimo, de 12,27 a 8,40 euros. Los kilos bajaron de 8.222 a 6.935 y el importe de 135.159 a 91.000, lo que supone 43.750 euros menos de ingresos.

La subasta de ayer de la navaja en Cangas ya reflejaba esa mejoría vendiendo a fábrica 200 de los 348 kilos de la navaja que la flota -integrada por 15 barcos, extrajo en Rodas, en Cíes, al precio máximo de 16,90 euros. El mínimo fue de 11,50.

El sector no se explica este mal verano. Reconocen que para evitar mayor caída de precio no cogían tampoco el tope del cupo que está en 20 kilos por marinero, no pasaban de los 15 kilos. Pero esta misma medida no la aplicaron otras cofradías y el mercado, que ya se movía menos que el año anterior, se saturó de navaja. Hace años, las cofradías habían intentado un acuerdo en este sentido para no dejar caer la navaja a los 8 euros, pero no se consiguió mantener. También se da el caso de que la navaja es un sector al que saltan otros marineros cuando cierran sus artes, como los del erizo, que ahora han vuelto a abrir. Con respecto a la mortanda, en Cangas no se ha dado como en Arousa, con elplongueirón. La agrupación de Cangas va más a la navaja que al longueirón, que se coge a menos profundidad. En Rodas, la cogen a unos 8 metros de la superficie y en San Martiño entre los 10 y 12 metros.

Los navalleiros seguirán faenando en las Cíes, en donde están desde finales de julio, hasta diciembre cuando suelen acudir a Os Viños, un islote entre las islas que está todo el año sin tocar, en donde es más fácil trabajar en invierno y del que sale navaja más cara.