La concejala del PP Araceli Otero renuncia y entra Diego Ríos en el grupo municipal

El PP de Moaña estrena sede estos días y también nuevo edil. A última hora de ayer estaba prevista una reunión del grupo municipal en la nueva sede de Concepción Arenal, a pocos metros de la anterior, y lo que se presumía que iba a ser la tercera reunión en las nuevas instalaciones sin más, se convirtió en la reunión de la renuncia oficial de la concejala y número dos de la lista electoral, Araceli Otero, pese a que el portavoz, Javier Carro, negara al comienzo que fuera a tratarse la dimisión.

La confirmación llegó a las diez y media de la noche y con una imagen de la edil dimitida con su sustituto y el portavoz popular abrazados para dar imagen de unión y de un relevo pacífico entre ediles. El PP señala que Araceli Otero renuncia “pola falla de tempo que a miña vida profesional, familiar e deportiva impide que atenda aos veciños de Moaña coa intensidade e o tempo que se merecen”.

La propia Otero, que ya no acudió al último pleno, informó a sus compañeros en la reunión de ayer por la noche de su marcha, que su trabajo, su familia y, sobre todo, su implicación en el proyecto deportivo del Marín Futsal, no le permiten dedicarse a la representación municipal “co que precisa un concello como Moaña e un proxecto alternativo tan amplo como o do Partido Popular”.

Reconoció que sabía que iba a ser difícil, que lo intentó de todas las maneras porque señala que cree mucho en el PP, y que va a seguir colaborando con el partido en todo lo que pueda “e sobre todo creo en Moaña e a súa xente, pero o tempo que tiña absórbemo todo un proxecto tan bonito para O Morrazo como o do fútbol sala feminino, ademais nun momento trascendental para o crecemento das mulleres en todo o eido deportivo, polo que teño que ser honesta comigo, cos meus compañeiros e co pobo de Moaña e dar un paso a un lado”, señala la ya exconcejala.

Ríos: "Estoy contento de sumarme al equipo de Carro"

En lugar de Araceli Otero entrará Diego Ríos, que ocupó el puesto número 7 en la lista electoral de los populares y que ejerce de tesorero en la agrupación popular. Ríos es de Meira y está vinculado al mundo del deporte local y cuenta, según señalan en el PP, “cun gran dinamismo e vocación social e de servizo público”. En la reunión trasladó que está ilusionado ante este reto, contento de representar a los vecinos y de sumarse al equipo de Carro. De su antecesora alabó el listón alto que deja y que es un baluarte del partido.

Por su parte, Carro valoró la “normalidad y naturalidad” del relevo “o que dá boa mostra da boa saúde e da unidade que temos no PP de Moaña e de que estamos plenamente centrados no noso obxectivo, que é defender aos veciños, fiscalizar ao goberno e facer propostas en positivo para o desenvolvemento do noso concello”.

Agradece la “xenerosidade, elegancia nas formas e no fondo, o carisma e o traballo” de Araceli Otero y lamanta su marcha, aunque la comprende, “porque ela é historia de Moaña e do PP local”, pero muestra convencido de que Diego Ríos “vainos dar moitas satisfaccións, porque é unha persoa nova, con gañas, con capacidade, con ideas e que ten un enorme cariño por Moaña e pola súa xente, e por elo estou plenamente convencido de que vai aportar moito a este grupo e a este pobo”.