El PP de Bueu sale al paso de la comparecencia del actual concejal de Hacienda, Subvenciones y Contratación pública y en el anterior mandato de Cultura, Xosé Leal, que hizo a petición de los populares para que diera explicaciones sobre las jornadas “Ghallufadas”, celebradas en abril y vinculadas a los juegos de mesa. En su intervención Leal, además de defender las jornadas y desglosar los gastos, acusó al PP de emprender “una caza de brujas” contra uno de los organizadores y responsable de una de las tiendas participantes, que formó parte después de la lista electoral del BNG. Centró sus críticas en el concejal del PP, Daniel Chapela, que ahora le responde y le dice que “se Xosé Leal quere ser o meu biógrafo porque me dá tanta importancia, eu agradézollo, igual que o convido a asistir á homenaxe que me fai a Asociación veciñal “A Morada” o sábado”. Entiende que Leal acude al pleno “a facer del unha taberna” y comprende que tenga que hacer “escapismo, pois que poñan a alguén de fronte coas súas gallufadas no Concello é moi incómodo”. Niega que se quiera hacer una caza de brujas contra una persona, al contrario “porque esa misma persoa fixo traballos para o Concello despois das eleccións e ninguén o criticou porque o concepto era claro”. Lo que cuestiona Chapela es el “ocultismo” del BNG que muchas veces no da acceso a los expedientes y cuando los da son deficitarios. Recuerda que el grupo de gobierno pudo aclarar el tema en comisión informativa, pero decidió no hacerlo, ni siquiera intervenir “polo que se alguén pon o foco a unha persoa é o propio BNG ao seu membro, o que demostra que de compañerismo van xustos”. Cree que la caza de brujas es contra él por hacer una pregunta incómoda al gobierno por favorecer a empresas con vínculos con el BNG.

Por otra parte, BNG, PSOE y PP se pusieron de acuerdo en el pleno para aprobar la solicitud de inicio de la constitución de una entidad supramunicipal para la regularización de la concesión del agua, a iniciativa de la Consellería de Infraestruturas.