Moaña clama de forma masiva por “lo que es nuestro” y exige el regreso de las urgencias

La masiva manifestación de ayer por el regreso de las urgencias en Moaña no necesitó entonar ese cántico de “Con vento, con chuva, Moaña en movemento”. Primero porque el movimiento se demuestra andando y la marcha de ayer completó un recorrido de cuatro kilómetros, ida y vuelta. Y luego porque un poco de viento o lluvia hasta serían bienvenidos para aliviar un intenso calor que no es propio de estas fechas. Algún paraguas sí que había, pero para protegerse del sol y con mensajes reivindicativos. Un calor que no echó para atrás a entre 1.500 y 2.000 personas, según la Guardia Civil, y a entre 2.500 y 3.000 según el Concello de Moaña, que se manifestaron para exigir el regreso del servicio de urgencias al centro de salud de Moaña. “La respuesta de la ciudadanía es muy positiva y a pesar del calor le mantiene el pulso a la Xunta. La de hoy [por ayer] es una respuesta contundente al ‘no’ de la Consellería de Sanidade a devolvernos lo que es nuestro”, afirmaba la alcaldesa, Leticia Santos.

Con la de ayer ya son 96 semanas consecutivas de movilizaciones, reclamando recuperar el nivel de atención sanitaria previo a la pandemia del coronavirus. A lo largo de este mes de octubre se llegará a las 100 semanas y para conmemorar esa fecha desde la Mesa da Sanidade ya empiezan a preparar algo especial. La manifestación de ayer transcurrió de manera pacífica y, tal como solicitaban desde el Concello de Moaña y la Plataforma da Sanidade, la respuesta ciudadana fue “cívica” y “ejemplar”. “Estamos aquí para defender nuestros derechos, no para poner en riesgo a nadie”, subrayaban. La marcha arrancó desde la explanada del puerto de Domaio después de las palabras de la alcaldesa, que leyó la declaración institucional aprobada por unanimidad el jueves en el pleno; el portavoz de la plataforma, Gabriel Ferral; y de una intervención poética del vecino Amable Santos. Una crítica en forma de poesía para la ocasión: “Moaña é un pobo pequeno/ pero de xente digna e traballadora./ Deste castigo humillante/ non é nada merecedora”. “Ningún pobo da nosa Galicia chegou a loitar tanto tempo/ nin a ser tan humillado por parte dos señores mandatarios,/ que o teñen esquecido e abandonado”. Y para acabar: “Han de saber os señores Rueda, Puente e Comesaña/ que non quedarán nunca no esquecemento por parte do noso pobo de Moaña./ Cando chegan a sentirse con certo grado de poder/ invádeos a prepotencia e do pobo nada queren saber”. La manifestación estaba encabezada por una pancarta con el lema “Coa nosa saúde non se xoga”, que portaban representantes del BNG y PSOE, Plataforma da Sanidade y de la Asociación de Mulleres de Moaña. Tanto en la cabeza como en la cola de la manifestación iban sendos vehículos de Protección Civil y del tráfico se encargaban la Policía Local y la Guardia Civil, que estaba en la rotonda de acceso a la autopista. A lo largo de todo el trayecto los manifestantes no pararon de corear cánticos y consignas. Desde clásicos como “Rueda escoita, urxencias xa”, “Rueda escoita, Moaña está en loita”, “Escoita Comesaña, urxencias para Moaña” o “Da pública somos, da pública seremos, pola privada non pasaremos”, hasta otros un poco más elaborados, como una original adaptación del popular himno de resistencia “Bella, ciao”. Decía algo así como “unhas urxencias, aquí en Moaña, queremos xa. Queremos velas xa, velas xa xa xa. Unhas urxencias aquí en Moaña é cousa de necesidade”. La cabeza de la larga fila, que ocupaba los dos carriles de circulación, alcanzó la rotonda de acceso a la autopista poco antes del mediodía. Este era uno de los objetivos simólicos de la manifestación: obligar a interrumpir el tráfico de la AP-9, aunque solo fuese por unos minutos, para dar mayor visibilidad a la protesta. En ese momento, en el ecuador del recorrido, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico estimaban entre 1.500 y 2.000 los participantes. La previsión de la Mesa da Sanidade era que probablemente en el recorrido de vuelta muchos asistentes se empezasen a marchar o a desviarse hacia otros lugares, pero la inmensa mayoría aguantó los cuatro kilómetros y el calor hasta volver al punto de inicio. El recorrido se prolongó durante casi una hora y media. Antes de disolverse la marcha acabó con un aplauso y el compromiso de volver a reunirse el próximo domingo delante del centro de salud de Moaña. El Concello y la Plataforma da Sanidade ponían en valor no solo la respuesta “ejemplar” y “cívica” de los manifestantes, sino también su carácter solidario. “Hubo personas que se organizaron para recoger a gente que estaba en las paradas de autobús esperando al servicio de refuerzo y que no se habían enterado de que se había denegado por parte de la Xunta”, afirmaba Leticia Santos. La alcaldesa asegura que la movilización de ayer es una demostración de que “la población no se va a rendir en sus reivindicaciones para volver al nivel de asistencia que teníamos antes de la pandemia”. Este era uno de los argumentos más repetidos ayer, puesto que consideran una “falta de sentido común” que a estas alturas el centro de salud de Moaña cuente con menos servicios que antes del inicio de la pandemia, en marzo de 2020. “Siempre se nos dijo que era una situación temporal, mientras durase la pandemia; es insólito que continuemos así cuando ya podemos ir al centro de salud sin mascarilla”, sostienen. Además recuerdan que entre sus reivindicaciones está el refuerzo del servicio de ambulancias en O Morrazo. La manifestación contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que parcticipó en la marcha junto a otros representantes nacionalistas como el diputado Paulo Ríos o la senadora Carme da Silva. Pontón aseguró que Moaña es un “ejemplo de lucha por la sanidad pública, con una de las protestas sanitarias más largas de la historia” e insistió en que “si alguna lección nos dejó la pandemia es que hay que refozar la sanidad pública”. La portavoz anunció que el BNG aprovechará el próximo debate del Estado de la Nación para proponer un un plan para recuperar “todos los recursos de los que el Partido Popular privó a la sanidad pública y, especialmente, a la atención primaria”, una cifra que la formación estima en 2.300 millones de euros durante los últimos catorce años.