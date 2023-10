Cangas comparte en Lisboa a súa cultura oceánica

“O encontro é no camiño metafórico da viaxe do patrón dos galegos de Lisboa, Santo Amaro Navegante, e ten como imaxe a procura do paraíso, é dicir, a procura deste mar íntimo que é o río e as rías que despois se unen no mar e por respecto á auga e á súa cultura”, resumen os promotores desta iniciativa que se desenvolveu durante a fin de semana en Loures (Lisboa). Dirixida pola filóloga e poeta María Dovigo, contou co apoio da comunidade galega local de Lisboa e coa presenza da rexedora de Cangas, Araceli Gestido, do patrón maior da confraría San Xosé, Javier Costa, e tamén do músico e activista cultural Xurxo Souto, que participaron nas actividades do sábado, como unha mesa redonda no Cais do Río, ademais doutros contactos coa cultura local e entidades oficiais, incluída unha reunión co alcalde de Loures, Ricardo Leão.

“Este apoio consolida o noso intercambio e é un xeito de compartir experiencias e participar nun debate seguramente beneficioso para todas as partes”, adiantaron desde a organización. Ao debate foron convidadas as asociacións de pescadores e avieiros do río Texo, así como da Mariña do Texo e outras entidades do patrimonio. Tamén o presidente do cabildo de mariñeiros cangueses, que ten motivos para falar do dano que a contaminación das augas atlánticas está a causar na pesca artesanal e para sentirse doblemente motivado nesa loita, social porque afecta igualmente ao medio ambiente e o patrimonio natural e cultural, a maiores da economía do seu colectivo. Tamén se busca “repercutirá nos políticos locais presentes e no público, permitindo comprender os problemas comúns”.

A presenza de Gestido e Costa nas Xornadas Internacionais da Auga e da Cultura Oceánica tamén é considerada “de gran interese para achegar a Lisboa un pouco de Cangas e a ría, desde o “Mar de Vigo” ata Lisboa, como embaixadores da cultura local e símbolos da viaxe que une os pobos e as súas realidades de cando en vez, e dende hoxe”, proclamaron os organizadores do evento, con Nuno Paulino ao frente, e que compartiron a foto de familia cos persoeiros que falaron e algunhas persoas do movimento AU, que son os galegos en Lisboa.

Tampouco faltou tempo para compartir xantar, intercambiar agasallos ou disfrutar do floklore avieiro, unha poboación que viviu no río ata a década de 1960 e eran coñecidos como “os xitanos dos ríos”. As actividades remataron de madrugada e foron “moi satisfactorias” para a comitiva canguesa, que ca baralla algún tipo de intercambio cultural e político para profundizar nos obxectivos que se defenderon na localidade portuguesa de Loures.