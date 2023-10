¡Cuánto amor!

No sabemos como será esta pareja “desigual”, pero lo que está claro es que tienen gente que les quiere. ¡Y mucho! Con tres mil razones de boda seguro que el “bodorrio” está al caer –si es que no fue ya– y seguro que será una gran fiesta con muchos más ojos de amor sincero y frases inolvidables. ¡Felicidades a quien corresponda!

Los bailes de cifras que marean

Para unos apenas había 500. Para otros había más de 3.000. Y luego están los que tiran por el camino de en medio y se quedan con una cifra intermedia. Es lo que tienen las manifestaciones. Según se quiera ver, o más bien en función de lo que no se quiere ver, al final hay un auténtico baile de cifras y un verdadero mareo. La de ayer en Domaio era una manifestación para reclamar la vuelta de las urgencias y menos mal que no hubo ninguna emergencia porque el calor de ayer no era normal. Más que el primero de octubre parecía un día de agosto.

Con el veranillo de San Miguel vuelven las multas a las playas de Cangas

Vuelve el calor, vuelve la gente a las playas... y vuelven las multas para los que no les gusta aparcar bien. Si alguien pensaba que por el hecho de ya estamos en otoño la Policía Local iba a dejar de controlar las zonas de playa en Cangas se equivoca. Algunos lo pudieron comprobar en primera persona este fin de semana caluroso. Seguro que al llegar al coche y encontrarse la receta policial la temperatura les subió unos cuantos grados más. Si tal, que le pidan responsabilidades a San Miguel por este veranillo.