A Asociación de Veciños “A Morada” de Meiro entregará o vindeiro sábado o Premio Embaixador da Cultura, que este ano recaerá no veciño da aldea Daniel Chapela. O obxectivo deste galardón é recoñecer o labor das persoas que “dun xeito ou outro enxalzaron a cultura na nosa contorna” e no caso do distinguido este ano valórase que a súa actividade serviu para “dar pistoletazo de saída ao reverdecer da cultura en Meiro”.

Daniel Chapela actualmente é concelleiro do grupo municipal do PP en Bueu e coordinador de Cultura do PP de Galicia. É un dos fundadores, xunto a Sara Piñeiro e Beatriz Pereira, da asociación cultural O Arquivo das Trasnas, que organizou as xornadas “Literatura nas marxes. A creación alén do canon” e “Id’ a San Momed’. Xornadas de poesía e mar”, que tivo lugar o ano pasado no lugar de Sanamedio. Desde hai case un ano asumiu a dirección da revista “Dorna”, en subsitución de Ramón Lorenzo. O ano pasado gañou o Premio Follas Novas do Libro Galego na categoría de proxecto literario en rede, por O Arquivo das Trasnas xunto a Sara Piñeiro e Beatriz Pereira, e o segundo premio en Xuventude Crea 2022 por “Biscoito de laranxa”. O acto de entrega será o sábado ás 18.00 horas na Casa da Aldea de Meiro e incluirá micro aberto para o recitado e as actuacións de Palleta Mollada e Cantadela de Meiro.