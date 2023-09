As III Xornadas Antonio Nores Soliño en defensa do patrimonio de Cangas, organizadas pola Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto, remataron o xoves no salón de plenos con éxito de organización e participación. O profesor Anselmo López Carreira (na foto) abordou “Cangas medieval”, o investigador Anxo Coia falou sobre “o cruceiro de O Hío” e o arqueólogo Xosé Suárez Otero explicou a “riqueza arqueolóxica de Cangas, O Facho”.