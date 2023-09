El PP reprocha al BNG que mejorar los menús escolares sea “apandar”

El debate de la moción del PP pidiendo al gobierno local la gestión directa de los comedores para el curso 2025/26, que el BNG rechazó, generó tensión en el pleno y reacciones posteriores. El portavoz del PP, Javier Carro, responde a la edil de Educación, Dolores Chapela, que defendió la postura nacionalista en la sesión, de la que dice que intentó “desviar el tiro” con cuestiones que no veían a cuento como las competencias de la Xunta en el COVID, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) o el mosquito tigre, pero le pide que explique cómo rechazan la gestión de los comedores alegando que es competencia directa de la Xunta , cuando lo llevaba en su programa.Y a ello se refiere textualmente con el punto 66 del programa electoral del BNG en los comicios municipales: “Tramitar ante a Consellería de Educación a reforma integral do CEIP Reibón, aproveitando para facer unha cociña de xestión directa coa capacidade para atender os comedores escolares de Moaña”.

Desde el PP, que en su moción pedían incorporar también una cocina en Tirán, preguntan por qué no se puede implementar ésta mientras no funcione la de Reibón: “É máis si creen que é posible facelo só coa cociña de Reibón, xa están tardando en tramitalo coa Xunta e dar forma á xestións necesarias para que se poña en marcha”. No entiende que el BNG aseguró que “trabajar por mejorar la calidad de la alimentación de los niños y niñas suponga “apandar” como dijo Chapela en su respuesta cuando señaló que no iban a “apandar” con un servicio que es competencia de la Xunta. Carro asegura que no tienen inconveniente, frente a un BNG, cuyos concejales llevan una chuleta para no desviarse ni un milímetro de lo que les ordenan hacer, para reconocer los picos de mala calidad de los menús escolares, incluso pésimos durante el curso pasado, “porque temos claro que o máis importante son os nenos e nenas e a súa alimentación” y que hay que trabajar para mejorar el servicio y lamenta que el BNG ya lleve tiempo en modo prelectoral pensando en las elecciones autonómicas. Reunión en Santiago Respecto a las críticas de que no hubieran hablado antes con las direcciones de los centros educativos de Tirán o de Reibón, dice que“porque non somos goberno, nós propoñemos isto a través dunha moción e unha vez aprobada quen tería a obrigación sería o goberno local, coas direccións, Anpa, consellos e Xunta”. Recuerda a Dolores Chapela que llama dar la espalda a gestionar una reunión en Santiago, en donde estuvieron ediles del grupo, la secretaria y otro miembro de la Federación de Anpas con el secretario xeral de Educación y un técnico de la consellería en la que los representantes de las Anpas trasladaron los problemas con el catering el curso pasado. Y cómo el catering se ha vuelto a adjudicar a la misma empresa por otros dos años, por eso dicen que desde el PP se planteó que el Concello asuma la gestión directa de los comedores con tiempo suficiente de cara al curso 2025/26, una vez remate la concesión. Recuerda al BNG que la competencia de los comedores sí se puede transferir y ser financiada en su totalidad con dinero de la Xunta. Y sobre la falta de dinero que esgrime el gobierno para afrontar la apertura de una cocina en Tirán, el PP da ideas, como los 90.000 euros gastados en cuatro eventos en verano: 14.000 euros de Varadero, 15.000 del festival de jazz; 10.000 de Moaña Antiqua y 51.000 del Intercéltico.