Los “Peisses” de Moaña volaron

Originalmente eran siete y ahora solo quedan dos... y un pedazo de otro. No sabemos a que “patela” irían los otros “peisses” de esta escultura de Juan Rivas y Roberto Brañas, que está en la rotonda del Portal do Almacén de Moaña, pero ya va siendo hora de reponerlos. Que por falta de pescado no será en esta comarca tan marinera...

Una ola de colaboración y ayuda con el Club Deportivo Moaña Los verdaderos amigos se conocen en los momentos complicados y de necesidad. Y al Club Deportivo Moaña parece que no le faltan buenas amistades. La entidad tendrá que dejar temporalmente sus instalaciones del campo Iago Aspas-O Casal debido a los trabajos para cambiar el césped artificial. La directiva del club ha recibido numerosas llamadas y ofertas de otras entidades dispuestas a echar una mano para salir del paso. Una buena disposición que es de agradecer. La decisión se tomará en los próximos días. La "boss" del BNG viene a Moaña para unirse a la lucha por la vuelta de la urgencias Moaña celebra mañana una manifestación desde el centro de salud de Domaio hasta la rotonda de acceso a la autopista, una marcha que se prevé multitudinaria. Entre las presencias confirmadas está la de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. La jefa de las filas nacionalistas tiene especial feeling con Moaña y no dejará pasar la ocasión de unirse a la manifestación para exigir el regreso del servicio de urgencias al municipio y reforzar el servicio de ambulancias. Seguro que alguien más también se deja caer.