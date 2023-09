Parcero sigue fuera de Moaña por su trabajo “pero en contacto con los compañeros”

El concejal de gobierno del BNG de Moaña y responsable de Hacienda, Jorge Parcero, está en el punto de mira de la oposición por sus constantes ausencias, motivadas a su trabajo en el sector naval. Sus ausencias en las comisiones informativas, por las que la oposición ya pidió su dimisión, las suple la alcaldesa, Leticia Santos. Ayer tampoco pudo acudir al pleno ordinario al encontrarse en Palma por motivos laborales. Asegura que cuando desde el BNG le ofrecieron ir en la lista no tenía tanta obligación de viajar en su trabajo, pero la situación cambió y desde hace unos meses debe desplazarse. Por este motivo, Parcero, que entró en la corporación tras la renuncia de María Martínez que salió elegida en el número 10- ya no asumió una dedicación exclusiva y no cobra nómina municipal. Asegura que aunque tenga que viajar por su trabajo sigue en contacto con sus compañeros y al tanto de la actividad municipal, aunque reconoce que físicamente no puede estar en el Concello pero “por parte del resto, sin problema”.

De todas formas reconoce que verá cómo va la temporada, cómo va todo y cómo lo puede enfocar. Parcero nació en Domaio en 1977 y es padre de dos hijos. Estudió Electrónica Industrial en Vigo; trabajó 8 años de informático de hardware y en la actualidad lo hace en el sector naval, tanto en barcos como en gestión y control de almacén. Es atleta aficionado en el club Samertolaméu.