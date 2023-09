Óliver Álvarez afirma que de no aprobarse los presupuestos el Concello podría estar abocado a otro plan de ajuste

El gobierno local de Cangas, formado por BNG (6 ediles), PSOE (3) y EU (1) presenta hoy los presupuestos del Concello al pleno sin saber si van a contar con el voto a favor de la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, que en la comisión informativa manifestó que reservaba para el pleno su voto; mientras que el grupo municipal del PP (10 ediles) ya anunció que votaría en contra. De nuevo, en gobierno local depende de una sola concejala para tener mayoría, de nuevo no desvelará el sentido de su voto hasta en mismo momento de la votación, de nuevo AV quiere sentirse fuerte aprovechando la necesidad del gobierno. Y otra vez se está ante una situación difícil y ante un presupuesto prácticamente elaborado por los técnicos municipales, con escasa participación política que alcanza los 18 millones de euros, del que recela la oposición. Pero no hay que olvidar que se trata prácticamente del mismo presupuesto que presentó la propia Victoria Portas en el anterior mandato y que el BNG apoyó, no así el PSOE.

Per esta lucha política olvida lo urgente. El Concello de Cangas se ve obligado a pagar a los proveedores. Hay facturas por un importe de 800.000 euros que están si cobrar y según los técnicos, la mejor solución no es una modificación presupuestaria ni reconocimiento extrajudicial de deuda, sino un nuevo presupuesto para 2023. Porque el Concello corre el riesgo de entrar en otro plan de ajuste si no paga a los proveedores en un determinado tiempo; es decir, si se aumenta el tiempo medio de pago a proveedores, el Gobierno del Estado puede volver a intervenir, como señaló bien el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Óliver Álvarez (BNG). Después está el problema de la inflación, que no para. Esta situación se tiene que reflejar en los presupuestos municipales, porque en los actuales que están prorrogados no contemplan ninguna subida. Un nuevo plan de ajuste sería un paso atrás. Pero solo parece preocupado el ejecutivo local, el PP afirma que es obligación del tripartito poner solución, para eso gobiernan, y AV se supone que pedirá algo a cambio de su voto afirmativo. La situación se puede calificar de crítica, más que de juego político. Por cierto, que ya se empezó a trabajar en el plan de estabilidad laboral y seguramente para semana se dé a conocer la composición del primer tribunal.