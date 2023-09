El BNG rechaza asumir los comedores y recuerda que la competencia es de la Xunta

La moción del PP de Moaña para que el Concello empezara a trabajar en la gestión directa de los comedores escolares de cara al curso 2025/26, con una cocina en Tirán y la reforma de la existente en Reibón, hizo mover ficha al BNG en el gobierno local. Los nacionalistas llevan esperando dos cursos por una respuesta de la Xunta a las quejas de las familias por los picos de mala calidad de los menús de los comedores que gestiona la Xunta a través de una empresa de catering que además ha vuelto a ser la concurso La moción se trató en el pleno de ayer y contó con el voto en contra del BNG, pero ya por la mañana los nacionalistas, mayoría en la corporación, mostraban su posición ante esta petición, a través de la edil de Educación, Dolores Chapela, que defendió la postura contraria de su grupo en la sesión plenaria.

Chapela critica la “connivencia” del PP de Moaña con el PP de Rueda en hacer caer sobre los Concellos actuaciones que son competencia de la Xunta: “Non é nada novo, xa pasou coa xestión do COVID, con arranxos en diversos centros escolares, co control inicial da vespa velutina ou agora coa do mosquito tigre”. Desde el BNG recuerdan que la consellería de Educación tiene que asumir sus competencias y ejecutarlas garantizando un servicio de comedores. Chapela reprochó a la oposición que pretenda que el Concello tenga que apandar siempre con los servicios que la Xunta elimina o presta de forma deficiente “así, logo teríamos que contratar o profesorado que non se cubre nos centros educativos ou ás persoas profesionais para poder abrir o PAC en Moaña”.

En el debate, la concejal puso de manifiesto que el grupo popular redactó la moción de espaldas a la comunidad educativa de Reibón y de Tirán, ya que no se puso en contacto con los equipos directivos, cuando entiende que cualquier reivindicación sobre las obras a ejecutar en los centros debe de venir impulsada por los consellos escolares de acuerdo con la comunidad educativa de cada centro, como así hizo el BNG en la elaboración del programa de gobierno en el que se incluyó la apuesta de reforma integral de Reibón, con una nueva distribución que permita ampliar la cocina sin reducir el espacio del comedor, así como dotarlo de zona de carga y descarga aislada del resto del recinto escolar. El BNG dice que sí apoya la creación de comedores escolares de gestión directa de la Xunta en todos los Concellos para extender el servicio a todo el alumnado