Adicam toma las riendas de 2024

Como siempre por estas hechas, la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) presenta su calendario solidario, con fotografías temáticas de doce de sus socias –una por mes del año– mostrando y dando valor a aspectos de la vida, en un posado con el que demuestran su fortaleza.

El calendario de este año “Retomando as rendas” es sumamente original y Adicam encuentra en los caballos esa sensibilidad y nobleza con la que están dotados estos animales para la percepción de lo que les rodea: “Nós, como na vida, temos que coller forte as rendas do noso cabalo para dirixilo e mostrarlle claramente cada onde queremos ir e cal é o noso camiño. Sempre é bo momento para coller con forza as rendas da nosa vida”, señalaron ayer en la presentación del calendario de 2024 en la sede de la Casa da Bola, y que forma parte del programa de actos del mes de cáncer, que se desarrolla a lo lago de octubre.

La idea de realizar las fotos con caballos partió del fotógrafo de Adicam, Sergio Fandiño, y el posado se realizó en Pontevedra, con la adiestradora Irene Gefaell y seis caballos de noimbre Sasha, Arabito, Nymeria, Aragón, Argos y Brisa.

Con la adiestradora, que mostró toda la sensibilidad que tienen los caballos, el trato dulce, respetuoso y ella, en todo momento, su profesionalidad como edudadora de caballos, estuvieron preciosas amazonas Montse Tilve, Nardi Molanes, María del Carmen Nieves Abal, Vanesa Pérez, Margarita Sellán, María Teresa Ponce, Úrsula Pérez, Isabel Bernárdez, Julia Novo, Carmen Pastoriza, Lourdes Núñez y Fita Sanluis. Se anotaron con rapidez y sin dudas a este proyecto con el que disfrutaron, en una preciosa jornada de modelos y de terapia.

Adicam ha impreso 600 unidades de este calendario de mesa que puede adquirirse en cualquiera de sus sedes (Pontevedra, Vigo, Moaña y Cangas) por 4 euros.

En la presentación de ayer de los almanaques, hubo momentos emotivos cuando todas ellas recordaron el día que le comunican la enfermedad: “Recordo o día que me dixeron que tiña cancro, foi como se todo fora silencio e o tempo se parara” así describe unha das nosas mulleres de Adicam o día que lle deron o diagnóstico. E veu a cirurxía, quimioterapia, radioterapia…, e despois o gran día de “xa non hai cancro, xa estás curada” . Pero, agora que? É sinxelo volver a retomar o cotián cando durante moitos meses o teu obxectivo foi seguir vivindo? Hai que buscar a maneira de coller a rendas!! Seguro xa non somos as mesmas persoas, quizais sexamos máis fortes para enfrontarnos aos medos e que se desvanezan. O noso estado de ánimo xa non dependente tanto de cousas externas. Debemos ter as rendas das nosas vidas como cando montas a cabalo, como aguerridas amazonas".