Otro oficio de verano.

Antaño era poco frecuente verlo, además el trabaj de revisar lo que quedaba en la arena se hacía de forma manual. Ahora hay sofisticados detectores de metales que ofrecen mejores prestaciones con menos esfuerzos. No hay playa que quede por registrar.

Queda mucho trabajo en el Bouzós

Hay que decir que el trabajo de la limpieza de ríos en Cangas quedó a medias. La cifra de 60 kilos de basura recogida en el Bouzós es creíble perfectamente, pero seguro que debe haber mucha más. Lo que pasa es que no es cosa de una sola jornada de trabajo. Algún día aparecerá en el cauce un buzo de esos que se dieron por desaparecidos. No nos extrañe que de pereza pensar en tanto trabajo que queda por hacer en este río. Del Saiñas no tuvimos datos concretos, pero seguro que unos cuantos kilos se recogerían también. Pero es un río que toca menos la villa.

Clama el estado de la avenida de Ourense

Nos llegan a esta sección quejas por lo abandonada que está la avenida de Ourense. Quedó anclada a principios del siglo XX y no hay autoridad política que sea capaz de sacarla de su infame aspecto. Es la entrada principal de Cangas, pero no parece importar a nadie; bueno, a quién debe importar, que es a la Xunta de Galicia, que es la propietaria de la vía. Los vecinos consideran que ya es hora de que les toque el turno, que de nada vale que se hable de tanta peatonalización cuando la entrada principal a Cangas está como está, ¡Y cómo está! Que me dicen que a ver si tiene eco esto.