La alcaldesa llama a manifestarse por la sanidad en Domaio y demostrar que “ganamos fuerza”

El conflicto sanitario por la falta de urgencias en Moaña afronta una semana clave con la manifestación convocada para el próximo domingo en Domaio con la que la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos, pretende que sea prueba de que el movimiento vecinal para recuperar este servicio que tenían antes de la pandemia y reforzar la ambulancia del 061, sigue con fuerza. Por lo de pronto, decenas de vecinos acudieron ayer a la 95 semana consecutiva de concentraciones ante la Casa do Mar, en donde Leticia Santos (BNG), pidió movilizar a los vecinos para acudir a la protesta porque es importante “que no se pierda fuerza, que ganemos fuerza porque esto se está convirtiendo en algo insoportable”. Aludió al último posicionamiento de la Consellería de Sanidade que entiende que Leticia Santos está utilizando la sanidad como arma política. Y efectivamente ella dijo que sí lo era “es la política de la defensa de la sanidad pública frente a la privatización y la reducción de derechos de los vecinos que aplica la consellería”.

Santos fue defendida también al comienzo de las intervenciones de ayer por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, que informó que el turno de tarde estaba sólo con dos médicos “en una situación incluso peor de cuando pusieron cinco”.

Leticia Santos asegura que “no se puede tolerar” de que la excusa que da la consellería para no tener urgencias es que no está el centro de salud construido: “Levábamos 20 años pidiendo un centro de salud y ahora la culpa de que no tengamos las urgencias es que la Xunta no se percató que hacía falta hasta 2020”.

Recordó que Moaña cumplió los deberes y entregó a la consellería los terrenos urbanizados, con una parcela a pie de calle, por lo que no se puede comprender que ahora el Concello sea el culpable de que no devuelvan las urgencias a Moaña: “Siempre estuvieron en la Casa do Mar que sigue estando aquí, que sigue siendo el centro de Atención Primaria de Moaña” por lo que instó al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a que “devuelva lo que quitó de donde lo quitó”.

El tema sanitario, al pleno de esta semana

Además de la manifestación del domingo en Domaio, para la que se convoca a los vecinos a las 11.00 horas en el entorno del centro de salud, desde donde partirá la marcha hacia el puente de Rande y vuelta por la rotonda de enlace de la Autovía y Vilaboa, hacia el centro de salud, hay pleno el jueves. La alcaldesa señala que se lleva una declaración institucional de todos los grupos, a propuesta de la Mesa Local da Sanidade, que recoge la exposición de motivos de la carta que la Plataforma da Sanidade remite a la Valedora do Pobo, en Santiago, y al Defensor del Pueblo en Madrid,por la pérdida de derechos al no tener urgencias. El pleno también se pronunciará en apoyo a la manifestación.

Parado de forma temporal el nuevo centro de salud

Las obras del nuevo centro de salud en Sisalde, que construye la Consellería de Sanidade, llevan varios días paradas por problemas técnicos. Sanidade lo atribuye a una obra del Concello, pero desde el gobierno local aseguran que ellos no tienen ningún trabajo en marcha ahí. La obra está en fase de cimentación.