El Xarifa hizo escala en Aldán

Un velero imponente, de esos de otra época, no en vano fue construido allá por el año 1927, cuando nuestra generación literaria luchaba con los “ismos”. Se construyó por encargo de Franklin Morse Singer; si ese de las famosas máquinas de coser. Xarifa, que en griego significa “dama encantadora”, Aseguran que la mujer que inspiro la estatua de La Libertad estuvo ligada a este barco y la historia cuenta que la goleta se vendió en 1930 al magnate de la presa británica, Edward Mauger, que durante décadas fue accionista del diario británico The Telegraph. Las travesías de este barco serían recogidas en una obra llamada “Admiral of the Ocean Sea (1943), que fue galardonada con un Premio Pulitzer Llegó a barco pesquero en las costas de Islandía. Ahora parece un barco de pasajeros, de esos que cultivan la tranquilidad, viendo amaneceres, descubriendo islas como las Cíes,cuyas aguas ayer surcó de forma imperial, siendo objeto de deseo. Se apreciaba bien la goleta desde Cabo Home, lugar privilegiado para estos avistamientos.

Un golpe del subconsciente Fue un golpe del inconsciente más rabioso el que hizo confundir el nombre del portero internacional de balonmano, Rodrigo Corrales, por el de Iván. Tal vez fuese llevado por ese boom del triatlon en Pontevedra. La confusión indignó a su principal valedor en la villa, el secretario xeral del PSOE de Cangas, Eugenio González, que tiene a gala llevar las camisetas que le entrega. Eso no quita que el reglamento de honores y distinciones se tiene que cambiar, o no. Porque habrá quien quiera que los nombramientos sean por unanimidad. Que algo ya escuchamos.