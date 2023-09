El PP pide que se aleje de su grupo al edil del PSOE y se siente en la última fila

El PP de Moaña, que lidera Javier Carro, ha movido ficha para que el Partido Socialista, que en esta corporación ha pasado a tener un concejal, se siente como Grupo Mixto al fondo, en la tercera fila de la bancada de la oposición, y no siga en medio del grupo popular como desde que comenzaron las sesiones. Así lo planteó en la junta de portavoces de esta semana y la reacción del concejal socialista, Mario Rodríguez, no se ha hecho esperar, ya no sólo criticando al PP, sino a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), a la que reprocha que aplique el “rodillo”.

Carro recuerda que la fila del fondo es la que él ocupaba cuando era el concejal de la Coalición Independiente XM y no pasaba nada. Insiste en que ellos necesitan intimidad como grupo municipal y por eso planteó que al edil del PSOE se le diera sitio fuera de la proximidad del PP ya que al estar en medio “no podíamos hablar entre los dos a su lado ni con los compañeros que estaban detrás”. Insistió a la alcaldesa que siempre fue así, que los que no tenían grupo (al ser solo un edil es Grupo Mixto) iban para atrás y que no podía estar en medio de otro grupo a menos de que gobernaran. Mario Rodríguez califica lo sucedido de “inaudito” y dice que demuestra la pinza PP-BNG “para invisibilizar al PSOE dentro del ámbito municipal”.Critica que la alcaldesa, recogiendo el “guante” del portavoz del PP, considere necesario reorganizar y reubicar las bancadas de la oposición “lo que implicará implicará que me ordene sentarme en la tercera o cuarta fila” aplicando lo que él califica el “rodillo”para “enviar a la voz de las y los socialistas de Moaña a la última fila”. Dice que no le sorprende esta “artimaña” por parte del PP que “llevan en sus genes la semilla del no respeto, de la cizaña y de la siembra dle odio par sacar rédito político” pero tampoco de la alcaldesa que “parece sentirse elevada sobre el resto de ciudadanos de Moaña y le hace mostrar tics autoritarios, como modificar a estas alturas la disposición de las bancadas”. Aunque contrario al acuerdo, Mario Rodríguez dice que llegaron a la política no para crispar, intrigar, ni discutir cuestiones baladíes, sino a construir, por lo que aunque “antidemocrática” , van a acatar la disposición de la Alcaldía que “persigue invisibilizar a nuestro partido”. Pese a todo defiende que los portavoces de las fuerzas políticas deberían de ocupar el espacio físico que les garantice la misma relevancia por una cuestión democrática básica y de respeto a los votantes”. Recuerda que ya BNG y PP se pusieron de acuerdo en el Congreso en contra de la subida del 8,5% de las pensiones, al incremento histórico de las becas o a la reforma laboral.