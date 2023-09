El gobierno someterá a la opinión de los vecinos la peatonalización de Vincenti y Montero Ríos

La peatonalización del ámbito de la calle Eduardo Vincenti y avenida de Montero Ríos entra en su recta final. Pendiente de firmar el convenio con la Diputación de Pontevedra que permitirá realizar este proyecto a través de la financiación del programa provincial de infraestructuras y dotaciones singulares para la ejecución de la Axenda 2030, el gobierno local trabaja ya en convocar a los vecinos para hablar de este planeamiento, que cambiaría de forma radical el centro de la villa, restringiendo el paso de vehículos por esa zona y situando la Alameda Vella de Cangas a la misma cuota que las mencionadas calles, una máxima en la accesibilidad. Se trata de una iniciativa que en su día surgió del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos y que continuó después su sucesora en el cargo, Victoria Portas. Para llevar a cabo el proyecto es imprescindible contar con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, que parece que lo tiene, pero que el gobierno local quiere ser prudente, aunque el informe es favorable. El proyecto ya fue financiado por la Diputación de Pontevedra. La entidad provincial tendría que aportar 890.000 euros y el concello los 300.000 restantes.

El nuevo gobierno se mantiene en la idea de sacar adelante el proyecto. Las humanizaciones siguen siendo prioridad en el urbanismo que diseña el gobierno de Cangas y no duda en retomar un proyecto que rondaba desde hace tiempo en la cabeza de los políticos locales. Pero hay todavía muchas cosas por definir. Como asegura la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, es importante contar con el apoyo de los vecinos en este ambicioso proyecto, que supondría limitar la entrada de vehículos en la calle Eduardo Vincenti y Montero Ríos, hasta el punto que solo podrían pasar los residentes. Por eso se quiere explicar con detalle el proyecto, sometiéndolo a las consideraciones vecinales oportunas, en un afán de lograr el máximo consenso posible. No hay que olvidar que la peatonalización de Eduardo Vincenti y Montero Ríos sería la prolongación de la calle ya peatonal Eugenio Sequeiros, echa en su día por José Enrique Sotelo (PP), que enlaza también con la calle Méndez Nuñez que sin ser estrictamente peatonal, sí que es de prioridad peatonal. De llevarse a cabo la gran vía peatonal de Cangas iría desde la calle Méndez Núñez hasta el final de Montero Ríos. Pero si se quiere peatonalizar, hay que buscar alternativas en el tráfico a través de calles adyacentes. Y en eso es en lo que está trabajando también el gobierno local, que también tendrá que hacer arreglos en el mercadillo. Si se restringe el paso solo a residentes con el fin de cuidar el proyecto, no se entendería que se permitiera la entrada de grandes furgonetas para durante los martes y los viernes para instalar los puestos. De ahí que esos cambios en el tráfico y en el mercadillo deberán hacerse con la custodia de la Policía Local de Cangas, que estará obligado a realizar rutas alternativas para los vehículos.

El Concello de Cangas se incorporó a las solicitudes de ayuda para este ámbito en la segunda convocatoria. En la memoria del proyecto que ya existe se hace mención a la “humanización de este entorno haciendo conectividad y un único espacio entre el casco antiguo con los jardines de Félix Soage (Alameda Vella) con la supresión de las barreras arquitectónicas y una ordenación de los espacios contiguos que aportan una sensación de amplitud en todo el ámbito.

Pero no es el único proyecto sobre el que se trabaja ahora mismo. Dentro de poco se aprobará el de la reforma de la Praza da Estrela. A este gobierno le hubiera gustado que fueran los técnicos municipales quienes lo hubiesen hecho, pero el anterior lo contrató a una gabinete técnico. Con esta actuación, lo que se pretende es ordenar y adecentar la plaza que se sitúa justo después de la excolegiata. Se apuesta por levantar las actuales losas de piedra, sin cambiarlas, solo levantarlas para meter servicios. También se estudia retirar de esta zona patrimonial los contenedores. En su día ya se sacaron los contenedores subterráneos que se habían colocado y que no llegaron a ser una solución nunca, en parte por el comportamiento de los propios ciudadanos. Pero lo que el gobierno local quiere ahora es ofrecer una plaza limpia, acorde con el entorno patrimonial, y reordenarla.