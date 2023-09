Los cortos del IES Salvaterra do Miño y del CEIP San Marcos de Abegondo, premios del MiniFIC

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) despidió ayer su 16º edición con la entrega de los premios de la Gala Escolas Galegas, que se celebró en el Auditorio del Centro Social do Mar, a los mejores cortos realizados en los centros de educación de la comunidad.

En la categoría de Educación Secundaria, la película ganadora fue “Non estás soa. Non cales. Non te peches. Non es a culpábel”, realizada por alumnos y alumnas de primero de Bachiller del IES Salvaterra do Miño. El corto, hecho a modo de un anuncio publictario, aborda la salud mental en la adolescencia, de tanta actualidad. Compitió con otros tres finalistas “Mundo ao revés”, del CPI Alcalde Xosé Pichel, de Coristanco (A Coruña), “O conto da muller lamprea” y “O Vello máis o río”, ambas presentadas por el Instituto As Barxas, de Moaña.

Dentro de la categoría de Educación Especial, Infantil y Primaria, el corto ganador fue “O roubo da Mona Lisa”, una historia creada por alumnos de sexto de Primaria del CEIP San Marcos, de Abegondo (A Coruña). Cuenta como Leonardo da Vinci y la Gioconda pasan apuros económicos y deciden viajar al futuro para recuperar el famoso cuadro cuando descubren que éste desapareció del mueso. Entre las piezas finalisats estaban también “A princesa do Caurel”, del CEIP Canicouva, de Vigo; “Gozo co teu Samaín”, del CEIP San Clemente de César, de Caldas de Reis; “Mario o Teixugho”, del CEIP Carballal, de Vigo; y “O cascabel da gata”, del CEIP Feliciano Barrera, de Ponteareas.

Durante la gala pudieraon verse las obra seleccioandas. Por la tarde se realizó un taller de cine para construir un zóotropo gigante con el que los niños dieron vida a imágenes dibujadas, al que siguió el concierto de rock Pakolas “A Ramona pequena”. la última actividad dle MiniFic fue la sección “Curtas en familia” con la proyección de una selección de los mejores cortos de animación.