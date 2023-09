La consellería mantiene su firme voluntad de hacer el CIS sanitario de Cangas cuando tenga los terrenos

El paso adelante que ha dado el gobierno tripartito de Cangas para ver si es posible aprobar la modificación puntual de A Rúa, que promueve la sociedad Amgecabe, y que implica la cesión gratuita de un solar al Concello para destinar al futuro edificio sanitario, genera esperanzas a la Consellería de Sanidade y expresa su “firme voluntad” de mantener la inversión para el Centro Integral de Salud (CIS) previsto en el Plan de 2018 de mejora sanitaria para O Morrazo. Pronto aparecerán los nuevos presupuestos de la Xunta para 2024 y aunque el CIS no figure de forma nominal, Sanidade confirma que está garantizada “de forma intacta” la inversión del Sergas cuando el Concello ponga a disposición los terrenos. Claro que esa posibilidad se antoja lejos aún por la tramitación que requiere una modificación de suelo rústico, que además está afectado por el Plan de Ordenación do Litoral.

Sanidade sigue insistiendo en que la mejor opción para la mejora sanitaria de O Morrazo es el CIS de Cangas con servicios que incluirían hemodiálisis –que desplaza en la actualidad a 40 personas diarias de Cangas y Moaña a Vigo–, ginecología, traumatología y una base de Hospitalización a Domicilio HADO. Entienden que conservar el actual centro de salud de la zona de la avenida de Marín, como pretenden en Cangas, no tiene sentido porque es un edificio agotado, en el que ya se han intentado obras de ampliación.

Sobre el regreso de las urgencias y el refuerzo de las ambulancias del 061, que reclaman en Moaña en donde hoy vuelven a concentrarse, como todos los domingos desde hace año y medio, ante la Casa do Mar y en donde hay prevista otra manifestación para el domingo 1 de octubre en Domaio, la consellería considera que la alcaldesa está utilizando la sanidad como arma política y una cuestión electoral, incluso alarma al decir a los vecinos que están en peligro. “Es cruzar una línea complicada, como cuando intentó un viernes por la tarde ocupar el centro de salud”. Creen que esta imagen perjudica para que los profesionales elijan Moaña. Aseguran que la alcaldesa todavía tiene que explicar por qué tardó dos años en poner a disposición los terrenos para el nuevo centro de salud, que pese a no tenerlos, la Xunta licitó antes la obra y ahora ya se está ejecutando. Mantienen el compromiso de que el nuevo centro albergue las urgencias de Moaña mientras no haya CIS en Cangas y siguen rechazando el regreso de las urgencias a la Casa do Mar, como estaban antes de la pandemia, porque el edificio no reúne las condiciones. Indican que ampliarlo con el espacio de la cafetería que quedó vacía, no es una pequeña obra como dicen en Moaña. Repiten que los vecinos tienen las urgencias a sólo 8 minutos en Cangas, que en Vigo, para toda la ciudad sólo hay un PAC en Pizarro, y que los hospitales también están muy próximos. En cuanto al refuerzo de las ambulancias del 061 con una más, señalan que los datos demuestran que la cobertura es adecuada. La de Moaña hace una atención cada cuatro horas y la de Cangas, tiene más actividad, cada tres. “Es triste que se diga a los ciudadanos que se pueden morir porque la ambulancia no llega. El servicio de ambulancias y de emergencias de Galicia es de los mejores del Estado y no pueden transmitir miedo”.