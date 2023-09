El IDAE atribuye al Concello de Moaña que la mitad de las ayudas led estén sin ingresar

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, no ha dejado pasar un día para explicar las razones por las cuales el Concello de Moaña sigue sin cobrar el grueso de las subvenciones del programa DUS FEDER para los 10 proyectos de eficiencia energética con los que procedió al cambio del alumbrado público a luces LED. En vista de lo que apuntan, el IDAE no tendría toda la culpa sino también el Concello ya que cinco de los expedientes ejecutados al amparo de estas ayudas se presentaron con la “documentación incompleta” y por eso no han podido ser verificados. Confirman que en los cinco casos se mandaron al menos dos requerimientos de subsanación y en algún caso hasta cuatro veces, y siguen su curso para poder ser verificados.

Para entenderlo explican cuál es la operativa y requerimientos del programa DUS FEDER, “un conocimiento exigible a los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones ”. Reconocen que algunos expedientes se dilatan en el tiempo porque, frecuentemente, la documentación que remiten los concellos llega al IDAE incompleta, motivo por el cual hay que enviar varios requerimientos de subsanación, como ha sido en el caso de Moaña, que alarga los plazos administrativos. Insiste en que estos requerimientos, aunque parezca lo contrario, “son una muestra de flexibilidad que redunda en favor del ayuntamiento beneficiario. La observancia estricta de los plazos previstos en la convocatoria haría que, a menudo, un buen número de municipios acogidos al programa perdieran las ayudas asignadas por no remitir en tiempo y forma la documentación exigida en las bases”. Por eso que dicen que los requerimientos de subsanación suponen “una oportunidad para que los beneficiarios completen debidamente la tramitación y puedan recibir el pago, aunque obligan a revisar varias veces un mismo expediente y alargan el proceso de análisis y verificación”. Añaden que el nivel y complejidad de la documentación responde a la normativa europea y exigencias de certificación de los fondos FEDER, que figuran en las bases del programa. Explican que en este programa DUS FEDER la caja pagadora es el Ministerio de Hacienda, al que el IDAE comunica si el expediente está “ok” tras la fase de verificación y, a partir de ahí, el plazo para recibir los pagos ronda seis meses de media. ¿Y en que fase están los 10 proyectos que ejecutó Moaña con cargo a las subvenciones del IDAE con los que cambió desde 2021 a luces LED de bajo consumo todo el alumbrado? Según explican en este organismo adscrito a Transición Ecológica que asesora a este ministerio y desarrolla la política que disctamina el Gobierno en materia de eficiencia energética, este Concello tiene las 10 solicitudes de ayuda en curso. De éstas 5 tienen informe de verificación y las otras 5 pendientes de que el Concello subsane deficiencias y complete la documentación. De los 5 expedientes con informe, 3 ya se han verificado y remitido a Hacienda para que proceda al pago; y 2 aún están en plazo de alegaciones (el Concello puede renunciar o alegar para acelerar). Si no hay alegaciones se cierra el expediente y se remite a Hacienda. Situación en Cangas Por lo que respecta al pago de la subvención al Concello de Cangas, sólo consta con un expediente de ayudas. Desde el IDAE confirman que el Concello ya aportó la documentación en diciembre de 2022 y ha sido validada por Verificación del organismo en agosto para su remisión a Hacienda a efectos de pago. Debido a los retrasos en el pago de las subvenciones, el Concello de Moaña se vio obligado ha realizar dos operaciones de tesorería, de 900.000 euros en 2022 y de 700.00 en 2023 para disponer de liquidez, por las que este año y debido al aumento del Euríbor tiene que pagar 10.000 euros de intereses. Este macroproyecto de eficiencia energética de MOaña se elevó a casi 2 millones de euros, de los que el IDAE aportaba el 80%. El Concello tuvo que adelantar el dinero para pagar a las empreas que acometieron los trabajos y seguir en la senda del período medio de pago a proveedores, por debajo de dos días.