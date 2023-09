El festival de Cinema de Bueu prosigue las proyecciones de su sección de MiniFic para el público más pequeño. Ayer volvieron las proyecciones de cortos para Educación Especial, Infantil y Primaria y para Secundaria.

Para especial, Infantil y Primaria se proyectaron cinco cortos: “A princesa do Caurel”, del CEIP Canicouva; “Goza o teu samaín”, del CEIP Plurilíngüe San Clemente de César; “Mario o Teixugho”, del CEIP Plurilíngüe do Carballal;“O cascabel da gata” , del CEIP Feliciano Barrera y “O roubo da mona lisa”, del CEIP San Marcos.

Para los alumnos de Secundaria se proyectaron otros cuatro cortos: “Mundo ao revés”. del CPI Alcalde Xosé Pichel; “Non estás soa. Non cales. Non te peches. Non es a culpabel”, del IES Salvaterra do Miño; “O conto da muller lamprea”, del IES As Barxas, de Moaña; y “O vello máis o río”, también el IES As Barxas.

El sábado, en una gala a las 11.30 horas, se darán a conocer los cortos premiados en estas categorías.