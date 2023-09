Cuando el cáncer se hace verso

Fue en una exploración en casa cuando Rita Dacosta, natural de Bueu pero vecina de Cangas, se detectó un bulto en el pecho que después se confirmaría que era un cáncer de mama. Para esta mujer, casada y madre de una niña de 10 años y un niño de 5, aquella confirmación le explotó de frente, como lo recuerda en uno de los poemas de su libro “Soy una más”, que hoy presenta en la sede de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama de Cangas (Adicam), en un acto a las 19:30 horas, presentado por el doctor del PAC de Cangas y gran colaborador de Adicam, Jorge Cameselle.

Rita Dacosta asegura que se puso a escribir , como refleja en su libro, “porque tenía algo que contar, mera necesidad para no volverme loca, sentarme, tranquilizarme, pensar, respirar hasta encontrarme y evadirme con las palabras que me dieran esperanza, no sé lo que me pasó, se me abrió una nueva dimensión en la combinación de las palabras que no permiten que decaiga”.

Añade que las palabras “me dan el poder de aclararme y convencerme de que pronto llegará a donde quiera mi mente; me sanan, me cuidan, me dan la aceptación que me dará la curación. Realmente me puse a escribir sin darme cuenta, surgió del más profundo sentimiento de dolor, de estrés emocional, de impotencia, rabia, miedo”. Reconoce que cuando uno está en un proceso como el suyo, ante una enfermedad como es le cáncer, “te encuentras en una situación límite, piensas en la vida y en la muerte y en ese contexto surgió escribir, me venían versos de forma espontánea y medios poemas hecho s a la cabeza. Estuve una temporada larga con una libreta y boli a mi lado para escribir lo que me dictaba la cabeza. Fue una experiencia única, si tengo que volver a escribir algo así no sería capaz porque necesitas de esas emociones a flor de piel en esos momentos precisos”, señala esta mujer, muy agradecida al apoyo que encontró en Adicam.

“Soy una más” nació sin ninguna pretensión, no se planificó, nunca pensó que lo iba a escribir, pero tiene un objetivo clarísimo, como señala Rita Dacosta, que es ser “un libro solidario y lo que recaude será destinado a Adicam”. Insiste en que de entrada, fue una terapia para ella hizo que dejara de pensar en lo peor, sin dejar de lado el cáncer, claro, pero se fue “motivando y ocupando la mente en la escritura” como también después buscando editoriales. La que presenta hoy es su segunda edición, tras la primera de junio. Insiste en que le ayudó a tener la mente ocupada “y fue la mejor terapia. Hay un poema que dice tienes que buscar la fórmula que te arranque de lo que te trastorna y la encontré escribiendo”.