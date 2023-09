Artepen en A Capela do Hospital.

Coincidiendo con el inicio del otoño, los miembros de Artepen, que están el otoño de sus vidas, abrieron, como acostumbra a ser habitual cada años, una muestra de los trabajos artísticos realizados. Artepen es la Asociación Cultura y Recreativa de Maiores do Morrazo.

Lo del tráfico en el casco vello es un sin dios

Nos preguntan los vecinos si sabemos la razón por la que en Fonte Ferreira los vehículos pueden estar aparcados todo el día y en Fonte do Galo no. Las dos calles están dentro del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Vello de Cangas. Y no es que esto ocurra ahora, que ya pasaba antes, con los distintos gobiernos municipales. La verdad que esta zona para el tráfico es, como haría decir Fernando Trueba a uno de sus personajes: un sin dios. No importa quien esté; unos campan a sus anchas y otros reciben multas de forma continuada.

Los de Moaña sufren con la Sanidade

Razón tienen los vecinos de Moaña de estar contrariados con Sanidade. Les cuento. Resulta que una enferma al que el otorrino la atendió de un nódulo en la garganta, la desvió después a logopeda para hacer rehabilitación. Pues resulta que la cita se la dieron para dentro de tres meses. Y en los mostradores de cuyo centro no quiero acordarme le indicaron que mejor pensara en acudir a un logopeda privado, porque tres meses eran muchos meses. Y claro, la clientela tiene derecho a quejarse a levantar la voz, incluso operada de nódulos en la garganta. “Sordomudos alzando la voz por la megafonía”.