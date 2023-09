El Partido Popular de Cangas se hace eco de las quejas vecinales por la falta de accesibilidad de la red semafórica municipal que casi su totalidad no cuenta con señales acústicas preceptivas para personas invidentes. Desde ea formación se señala que no es la primera vez que denuncia esta situación públicamente, que en el año 2021 reclamamos en varias ocasiones al gobierno local que tomará medias pero la realidad es que no se hizo nada hasta hoy.

Desde el grupo municipal del PP se señala que fueron presentados varios escritos por registro por arte de particulares, reclamando al Concello que corrija esta situación que también quedó sin respuesta. La fuerza mayoritaria de la corporación recuerda que existe una orden ministerial que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizado que recoge con pasos de peatones deben contar con avisador acústico. “En el caso del cruce de Noria con la avenida Ourense reviste especial peligrosidad”.