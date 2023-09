Los grupos musicales no sólo se suben a los escenarios a hacer disfrutar al público, sino que se mueven por causas solidarias como demuestra The Skarnivals, de Bueu, que ha lanzado el videoclip del tema "Anhelos do ar" con motivo del Día Internacional del Alzhéimer. La letra habla de esta enfermedad degenerativa en un vídeoclip en donde la figura de un mayor que reúne en un álbum fotografías de su vida lo dice todo.

Esta acción también viene acompañada del lanzamiento de una camiseta solidaria, en cuya delantera se muestra un dibujo de la hoja de carballo, símbolo de cada uno de esos recuerdos que las personas que padecen la enfermedad van perdiendo con el paso del tiempo. Por detrás, la camiseta, que se vende a 18 euros, lleva escrita una de las frases de la canción "Son, fun, serán e serei, non polo que sei, polo que ti sabes que somos. E hasme cantar outra vez, a través destes ollos que fraguan anhelos no ar...". Algunas de las palabras aparecen borrosas, aludiendo así a esos recuerdos cada vez más perdidos. La camiseta puede comprarse en la página web del grupo y los fondos conseguidos irán destinados a la Federación de Alzhéimer Galicia (Fagal), integrada por 15 asociaicones gallegas que suman 5.000 familias. El tema "Anhelos no ar" forma parte del disco "Latexos" publicado por The Skarnivals este mes de enero. Está compuesto por nueve temas que fusionan diferentes estilos pero que siguen la astilla del ska punk folk que los carecteriza. El grupo está compuesto por Kome (voz), Adriá (guietarra), Alexandre (guitarra), Chavete (trompeta), Héctor (trombón), Javi Chanke (batería), Txelas (gaita) y Ziku (bajo). Actos del Concello en el astillero de Purro Por otra Parte, Bueu conmemora este sábado el Día del Alzhéimer con unos actos organizados por el Concello en el astillero de Purro bajo el lema "Na miña memoria". En estos actos se contará con la participación activa de dos centros de día de la villa. Los actos comenzarán a las 11:00 con dos charlas sobre esta enfermedad degenerativa destinadas a familiares y personas interesadas en saber más sobre cómo afrontarla. La primera contará con la participación de Sonia Currás y Leticia Fernández, psicóloga y educadora social, respectivamente, del Centro de Día Contigo, y se titula "Centro de día: un recurso socioterapéutico de proximidade". A continuación habrá otra charla de mano del Centro de Día Pescadoira, bajo el título "o centro de día como banco de recuerdos", que contará con la ointervención de Sara Puente y Yanira León Corredor, psicóloga y trabajadora social de dicho centro, respectivamente. A partir del mediodía está programada una lectura pública en la que los asistentes podrán leer una poesía o fragmento de cualquier texto que les venga a la memoria. Lo que se pretende, según explica la concejala de Benestar e Igualdade, laura Ogando, es hacer memoria, recordar aquellas canciones, poesías, refranes o textos que se nos vengan a la cabeza. Por motivos de organización se precisa inscripción previa en el correo electrónico concello@concellodebueu.gal