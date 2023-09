Una garza en O Con.

No es ningún presagio de que el otoño o el invierno ya está aquí, pero impone su esbeltez imperial, su cuello largo. Está en su hábitat, ese humedal que hay en O Con, en Moaña, que tanto gusta a las aves. Por lo demás, el otoño parece que ya se ha quedado a vivir.

Paseos indiscretos por la planta noble de Cangas

Hay por la planta noble del Concello de Cangas un ruxe ruxe sobre las personas que no son concejales que entran en despachos municipales y solicitan información a los trabajadores. Son personas que estuvieron antes dentro de la corporación y también del gobierno. Hay gente molesta con esta situación, que no tardará en adoptar medidas. De momento, se mantiene la calma, no se quiere contrariar, pero es evidente que molesta determinadas conductas, comportamientos anómalos en personas que fueron, pero ya no son concejale@s

La fuente de la Alameda de Cangas, con vestigios electorales

La fuente de la Alameda Nueva sigue teniendo vestigios de las elecciones pasadas, de las municipales y también de las generales. Hubo quien se encargó de pegar en ella carteles contra un determinado partido político, sin acordarse de que están obligados a retirarlos. Están pegados con cola y no es fácil sacarlos, dañando un patrimonio público.

Mucho dinero para demasiado baño

Demasiado dinero para un baño público autolimpiable, que no lo es tanto y que sería víctima del vandalismo.