La Policía de Bueu investiga a un taxista por usar su vehículo para el menudeo

La Policía Local de Bueu está investigando a un taxista ante las sospechas de que podría estar utilizando su vehículo como una “herramienta para la venta y menudeo de droga”, tal como explican fuentes oficiales.

Los agentes procedieron a darle el alto durante la jornada del viernes y llevaron a cabo un registro, en el que en primera instancia no se localizaron sustancias estupefacientes. No obstante, afirman que las investigaciones continúan y no descartarn que se pueda llegar a presentar una denuncia contra la Fiscalía. Si se llega a ese extremo, desde la Policía analizarían si existe la posibilidad legal de revocar la licencia de taxi del investigado.