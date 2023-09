Los cortometrajes “Mar infinito” [“Endless sea”] y “Mi madre y yo” [“Ma mére et moi”] son los grandes triunfadores de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu). El palmarés se dio a conocer pasadas las once de la noche y los dos principales premios fueron para estas dos historias: la primera del director estadounidense Sam Sheinberg y la segunda de la neerlandesa Emma Branderhorst. Un cortometraje de esta misma cineasta, “Spotless”, ya recibió el año pasado el Premio do Público. Se reconocimiento este año fue para “Invencible” [“Invincible”] de Vincent René-Lortie.

El nombre de los ganadores se dio a conocer en un acto en el que también se entregó el Premio Cinema Galego a la actriz Luisa Merelas. El resto del palmarés de esta edición del FICBueu se completa con una distinción especial del jurado para “Vendrán mis padres a verme” [“Will my parents come to see me”] del director somalí Mo Harawe; el mejor cortometraje gallego fue “Ulises”, de Félix Brixel; y el español fue “Arquitectura emocional 1959”, de León Siminiani. En la sección GZ_00 el premio fue para Marta Valverde por “30’ 70 60’ 120”; en Descubertas se premió a “Buurman Abdi”, del neerlandés Douwe Dijkstra: y en Escolas Internacionais el galardón fue para tres alumnas del Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia, que presentaron la cinta “Raíces”. Se trata de Sara Moschini, Maddalena Brozzi y Laura Cagnoni.