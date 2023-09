El fin de semana comenzó con la alerta por el estado de varios plátanos en la Alameda Vella de Cangas. Pero la jornada de ayer aún deparaba otro gran susto que afortunadamente no tuvo consecuencias: la caída de un enorme carballo en el conocido como “Bosque encantado”, en la parroquia de Aldán. El enorme árbol cayó alrededor de las 20.00 horas de ayer y las personas que estaban en la zona dieron aviso de inmediato. Afortunadamente en el preciso momento en el que el árbol se desplomó no había nadie en ese lugar.

“Se escuchó un gran estruendo, como si fuese una traca pirotécnica”, explican algunas de las personas que estaban en la zona. Al escuchar el ruido aún tuvieron tiempo de ver como caía el roble, situado a escasos metros de la entrada y en un lugar muy transitado. “Poco antes había gente por la zona, unos novios quitando fotos y niños”, cuentan testigos presenciales. La caída del árbol se debió a que cedieron las raíces, sin que se llegase a romper el tronco. Una patrulla de la Policía Local se desplazó a la zona y ahora se procederá a levantar un informe para instar a la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Los terrenos son de titularidad privada, pero de acceso público. Ahora el Concello de Cangas deberá ponerse en contacto con los propietarios para estudiar el estado del resto de los árboles de la zona y comprobar si se encuentran en situación de riesgo