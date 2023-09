Impresiona ver sus 31 metros de eslora y sus mástiles de gran velero, de hasta 25 metros de altura, en el muelle de A Mosqueira de Moaña con el fondo de la ría de Vigo. Es volver al pasado de la mano de esta goleta, de nombre “Atyla”, que ha conquistado a la villa y que ayer recibía las primeras visitas de los vecinos. “Atyla”, que tiene nombre de rey, tendrá que hacer frente a lo que Zeus le mande hoy desde el cielo que amenaza lluvia y tormenta. Por eso que el programa de visitas y la salida en el velero que está prevista de 17:00 a 20:00 para aquellas personas que quieran abonar el billete -49 euros adultos y 29 niños, estará pendiente de lo que tiempo marque, ya que la ruta les llevaría hasta la isla de San Simón y dependerá de las condiciones del mar.

Las visitas, que son gratuitas, podrán realizarse, tal y como señala la Fundación Traslatio, que gestionó con el Concello de Moaña, la parada de este velero en el municipio, entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Dependerá también de las condiciones meteorológicas que la goleta siga o no en Moaña el domingo ya que los vientos del sur no aconsejan el atraque en este muelle. De no ser posible, la goleta emprendería ruta hacia su punto de destino, en Portugalete, al lado de Bilbao. A Moaña llegó procedente de Cádiz, tras su participación en la regata de grandes veleros ,Tall Ships Races.

La goleta fue construida en Soria en la década de los 80, fruto del sueño del piragüista profesional , el soriano Esteban Vicente Jiménez, con la idea de dar la vuelta al mundo siguiendo la ruta de Magallanes-Elcano. Una enfermedad acabó hace un año con la vida de este aventurero que no pudo ver cumplido ese sueño de la vuelta al mundo por las muchas dificultades económicas, pero cuyos descendientes sí han logrado mantener en activo la goleta, dedicada a la realización de viajes de aventura y de formación. Anualmente realiza una media de 22 viajes, navega una media de 8.500 millas náuticas en 8 países diferentes y recibe a cientos de participantes de diferentes países, como también acude a festivales marítimos.