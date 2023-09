Además de la remunicipalización del servicio de la recogida de basura, la Mancomunidad de O Morrazo también valora una nueva ordenanza de precios, ya que las tarifas no se suben desde 2007 y debe adaptarse a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, tanto estatal como gallega, que obliga a repercutir el coste del servicio a los usuarios. Por el momento no es algo a corto plazo ya que el tema es complejo porque no hay contadores como en el suministro eléctrico o de agua para hacer la estimación, por lo que habrá que ver cómo se distribuye esa carga; pero sí que es algo en lo que va a trabajar. La remunicipalización, abordada en la última comisión mixta de técnicos y políticos el miércoles pasado y que cuenta con el informe técnico de viabilidad y otro de Intervención no tan favorable, está por delante, aunque también es un proceso que como mínimo llevaría año y medio.En la actualidad, la Mancomunidad presta el servicio de basura con un contrato con Urbaser.

Por lo de pronto, el acuerdo de seguir dando pasos para el rescate del servicio ha generado las críticas del PP de Cangas, que considera que el anuncio efectuado por lastres alcaldías es un “desprecio” al resto de los grupos políticos que integran las corporaciones. y denuncia una “absoluta falta de transparencia” . Recuerdan que en su día acordaron modificar los estatutos de la Mancomunidad para dar más competencias a la junta de gobierno en detrimento de la asamblea, con el objetivo de agilizar la gestión diaria, pero la realidad es que están utilizando esta situación para ocultar los temas importantes que afectan a la recogida de residuos y así decidir únicamente entre las doce personas que forman la junta de gobierno, dejando al margen a los miembros de la asamblea.Para el PP estos anuncios son una estrategia para esconder la precaria situación del servicio con contenedores rotos, islas de reciclado llenas de basura durante semanas enteras, falta de limpieza de los contenedores o problemas en la recogida de la fracción vegetal. Por otra parte, en la jornada de ayer, la Mancomunidade estrenó un nuevo centro de compostaje en A Choupana en Cangas y anuncia la apertura de otros en As Barxas, Domaio y Fragata (Moaña).