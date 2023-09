Minutos antes de las 9:00 de la mañana han pasado a dispoisicón del Juzgado nº 1 de Cangas los 12 detenidos en la operación antidroga en la que se intervinieron 400 kilos de hachís, cuatro de cocaína y 400.000 euros. Un decimotercer implicado se ha dado en fuga. Los arrestados llegaron en un autobús de la Guardia Civil.

Al mediodía, se confirmaba que para dos de ellos se decretó libertad sin cargos y sin medidas cautelares. Las declaraciones seguían a esa hora y no habían decisión sobre los otros 10, pero sí trascendió que la fiscalía pidió para el resto prisión provisional.

La macrooperación dirigida desde Cangas, que se desarrolló este pasado martes con un despliegue de medio centenar de afectivos de la Guardia Civil protagonizando registros en Cangas, Arousa, Mondariz, Vigo y fuera de Galicia en Córdoba, se ha saldado, por el momento, tal y como confirmó ayer en Vigo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con 400 kilos de hachís y cuatro de cocaína intervenidos y 13 implicados, de los que 12 son de la provincia de Pontevedra y la otra persona de Andalucía.

De esos 13 implicados hay 12 detenidos, al seguir en paradero desconocido uno de ellos, que habría abandonado el piso en donde reside con su familia antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Se trata de D.F.M. un vecino de Cangas y hermano de uno de los detenidos, conocidos en la localidad como los “gemelos”, no por serlo si no por su parecido físico y poca diferencia de edad --43 y 42 años respectivamente-. También se les conoce con el apodo de “os do bacalao”, por el negocio familiar de reparto de pescado. Ambos tienen un historial conflictivo.

Por lo que respecta a Pontevedra, y según las fuentes consultadas a falta de una confirmación oficial, se habrían hecho 9 registros de domicilios en Cangas y practicado siete detenciones en el municipio; dos en Arousa, en Sanxenxo, Mondariz y en Vigo, en donde regisraron sendos domicilios en Beade, en el quese incautaron hachís, cocaina, dinero en efectivo y una pistola; y en Meixoeiro. En Cangas se habrían intervenido al menos los 400.000 euros en metálico en la vivienda de la persona que está pendiente de detener o de comparecer de forma voluntaria, una vez que avance la operación.

En Cangas figura también entre los detenidos un vecino de Coiro, G.B., de 26 años, al que registraron tanto la vivienda en la que reside en la parroquia y la paterna en A Choupana, en una de las cuales la Guardia Civil se habría intervenido de 20 kilos de hachís. Este joven, de 26 años, ya era investigado desde enero, desde que se inició esta operación antidroga, debido al tren de vida que llevaba, con uso de vehículos de alta gama, recientemente un descapotable, y fiestas en velero de las que ayer circulaba un vídeo. De igual forma, figura entre los afectados por los registros J.T.y Alberto C, conocido como “O taxista”, no porque ejerza esta profesión, sino porque haría de chófer de uno de los “gemelos” D.F.M.cuando lo necesitaba, debido a la pérdida de puntos de carné por acumular graves infracciones en coches de alta gama. El otro hermano A.F.M. también tiene antecentes y cumplió una condena de prisión hace un año.

En Arousa figuran detenidos S. R.T. , apodado “O Rubio”,y una mujer que respondería a las iniciales de M.D.B, familiar directo de Lino Baloira, detenido en la operación Carplaya, en abril, cuando se descubrieron 220 kilos de cocaína en el picadero de la parroquia vilagarciana de Rubiáns. Se trata del msmo picadero que fue registrado este pasado martes en la operación dirigida desde Cangas, en donde se habría encontrado la droga, y que estaría a nombre de la mujer.

Por el momento, la operación sigue bajo secreto de sumario, de ahí que la Guardia Civil no haya desvelado la identidad de los detenidos a la espera de que sean puestos hoy a disposición judicial.

El delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, felicita la buena actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con dos macrooperaciones abiertas, en alusión al alijo también de 2.300 kilos de cocaína en un pesquero frente a Cíes con sus cuatro tripulantes detenidos. De ambas operaciones asegura que, en principio, no tienen relación. Insistió en felicitar la actuación de las fuerzas de seguridad en ambas operaciones “ que ponen en evidencia el interés incansable de la Guardia Civil y Policía en la lucha contra esta lacra social”.

La operación en Cangas fue desarrollada por el Equipo de la Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y en los resgistros de las viviendas contó con efectivos de varias unidades de la Agrupación de Reserva y Segurdiad (ARS).