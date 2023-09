El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Javier Carro, manifestó que su formación política está en contra de lo que el gobierno municipal pretende realizar en el Auditorio Municipal de Moaña. Afirma que el auditorio debe tener su sitio propio, no mezclarlos con viviendas de alquiler social, que esta mezcla va en contra de la cultura, entre otras cosas porque va a ser imposible insonorizarlo. Hay que recordar que la semana pasada, el gobierno de Moaña licitó la redacción de un proyecto para la parcela de concesión de Sixalde de 10 viviendas y un espacio para un auditorio con 400 butacas. Javier Carro lo ve totalmente incompatible “Siempre dijimos que Moaña necesitaba un auditorio, pero no así. Se tirarán 200.000 euros, como ya se tiraron 100.000 euros en otra aberración de proyecto que se realizó con la Diputación de Pontevedra”.

El PP acusa al gobierno local del BNG de falta de transparencia. Recuerda que lleva desde que empezó el mandato sin entregar ni una sola copia de las actas de las juntas de gobierno. También se queja de que no se les invita a los actos que organiza el Concello, excepto que la actividad salga de una asociación. “El Bloque, en este mandato, está aplicando el rodillo.

Asegura Javier Carro que el BNG no puede quejarse ante otras administraciones de que no cubre las bajas (se refiere a las protestas nacionalistas por el hecho de que en el centro de salud de Moaña no se cubran las bajas por vacaciones de los profesionales). Dice el líder del PP de Moaña que más del 10% de las bajas que hubo de trabajadores municipales durante las vacaciones no se cubrieron, por lo que los vecinos recibieron una atención muy por debajo de lo demandada. “Si el Concello no atiende a los vecinos porque no cubre bajas de sus propios trabajadores, no se puede pedir a otras adminstraciones que lo hagan. La alcaldesa debe verse más en el espejo. Lo que critica es extrapolable al Concello de Moaña”, manifiesta Javier Carro.