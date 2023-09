“Os gemelos”, “o taxista” y “o Barcia”, en el punto de mira de las fuerzas policiales

Los hermanos Alberto y David F.M., dos treintañeros conocidos como “os do bacalao” u “os gemelos”, aunque no lo son, están en el punto de mira de la Guardia Civil y del amplio operativo desplegado ayer, que no los habría encontrado en sus domicilios a primera hora de la mañana. También buscaban a Gabriel “o Barcia”, de 26 años, a quien consideran un “correo” de la droga y al que registraron a fondo su casa en la urbanización de A Choupana antes de llevarlo detenido. Otra pieza importante sería Alberto C., conocido como “o taxista” no porque ejerza esa profesión, sino porque actuaría como chófer de David “o gemelo” cuando este lo necesita, entre otros motivos por la pérdida de puntos del carné de conducir cuando acumula graves infracciones en coches de alta gama. En los expedientes sobre David figura haberse dado a la fuga en un control de la Policía Local, mientras que su hermano Alberto tiene también varios antecedentes y estuvo cumpliendo condena de prisión hasta hace algo más de un año, refieren fuentes de la investigación.

Otras de las personas arrestadas o que están siendo buscadas tendrían, a priori, menos nombre y curriculum en la trama de tráfico de drogas, aunque los investigadores no adelantan cuál sería su papel. Los agentes intervinieron también en un edificio de la Avenida de Vigo próximo a la rotonda de Pedra Alta cuyos moradores la habitan “desde hace unos meses”, señalan en el vecindario, y en una vivienda de O Hío que no ha trascendido, al igual que otros registros. A la misma hora de la mañana el operativo se desplegó en una vivienda unifamiliar del Igrexario de Coiro para llevarse detenido a uno de sus residentes. “Fue un despliegue fuera de lo común. Aún me tiemblan las piernas de los nervios”, comentaba una de las vecinas que vivió más de cerca el operativo en el centro urbano, que aún no se da por rematado. Hachís y cocaína desde el estrecho de Gibraltar El amplio dispositivo desplegado en varias localidades gallegas fue desarrollado por el grupo EDOA (Equipo de la Delincuencia Organizada Antidroga) de la Guardia Civil de Pontevedra, que, tras efectuar una decena de registros, detuvieron a 12 personas, y se incautaron diversas cantidades de hachís y cocaína, todavía sin concretar, además de cerca de 500.000 euros en efectivo. El operativo en Andalucía acabó con un detenido en Córdoba. En Vigo, con un enorme despliegue en el que participaron agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil con base en Logroño, la operación se centró en una vivienda en Beade, donde hubo un detenido y los agentes se incautaron de cocaína, hachís, dinero y una pistola con balas, así como en otra casa de la zona del Meixoeiro, donde buscaban a otro sospechoso, que no estaba en la casa cuando llegaron los agentes del operativo.