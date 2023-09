El PP responde al “lío” de las comisiones con que el gobierno hace de oposición

El PP acusa al tripartito de Cangas de hacer oposición de la oposición para ocultar su “nula” gestión. Los populares responde así a la polémica de la formación de las comisiones, donde el gobierno deja bien claro que aceptaron las propuestas del PP y que después votaron en contra de las mismas en el pleno de organización.

Según la versión que ofrece esta formación política, “se nos citó a una reunión para hablar de nuevas propuestas no se nos hizo entrega de dicha propuesta en un claro desprecio hacia el PP, cuando la concejala Victoria Portas sí contaba con esa documentación”.

Manifiestan que esas son las formas con las que trabaja el actual equipo de gobierno, mientras que “de cara a la galería se les llena la boca hablando de diálogo y pactos. No es algo anecdótico, si no la prueba inequívoca de que no cuentan con nosotros y quieren dejarnos al margen de los asuntos municipales”, reiteran. El PP no entra en los detalles de la negociación, como sí lo hizo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido y la portavoz socialista, Iria Malvido.

El PP recuerda que democráticamente los partidos que conforman en tripartito: BNG, PSOE e IU decidieron formar un gobierno tras llegar a un acuerdo. “Un acuerdo del que no formamos parte. Hasta finales de agosto, el actual equipo de gobierno fue incapaz de organizar el funcionamiento básico de los órganos colegiados de este Concello, dando una imagen lamentable de incapacidad de gestión de la que son responsables exclusivamente las fuerzas que sustentan al actual gobierno municipal Ellos crearon el problema y pretenden trasladar burdamente la responsabilidad al Partido Popular, con el que no contaron en ningún momento”.

Para el Partido Popular, lo sucedido en lo últimos meses es una evidencia de la nula capacidad de negociación y gestión del tripartito, “una situación que ya es una constante en nuestra vida municipal, para perjuicio de los veciños”.

También asegura la fuerza mayoritaria de la corporación municipal que el voto ponderado que se propuso en el pleno para las comisiones no cuentan con el aval de la secretaría municipal e inciden en que en su informe cita a tres sentencias del Tribunal Supremo, donde se señala que el voto ponderado no sirve para respetar el mandato de proporcionalidad en las comisiones informativas. En el citado documento se señala que el voto ponderado no respeta el estatuto individual de los concejales así como el principio del voto personal e indelegable. “Por si esto fuera poco, también explica que el ROM del Concello de Cangas no recoge la posibilidad de acogerse al voto ponderado” .

También señala el gobierno que el voto ponderado apareció como una solución que ofreció el propio Partido Popular, nunca desde el gobierno y que se acató de inmediato el informe de la secretaria municipal.

“Nos encontramos frente a una propuesta con una importante inseguridad jurídica que en el caso de que cualquier vecino o vecina tenga interés en echar abajo cualquier acuerdo de la comisiones que establece en este escrito no tiene más que acudir a la vía administrativa o judicial y con mucha probabilidad conseguir la nulidad de los acuerdos que se tome por parte de las comisiones según lo contemplado en el mencionado informe de la secretaria municipal”.

Hay que recordar que todas las comisiones informativas son eso, informativas, no son vinculantes, como pueden ser los acuerdos del pleno o de la junta de gobierno local.