Santos: “En Domaio hay que volver a dar un ejemplo de movilización”

Los vecinos de Moaña siguen sumando semanas consecutivas de concentraciones para reclamar el regreso de las urgencias y el refuerzo de las ambulancias del 061 con un tercer vehículo para compartir. Ayer, Moaña cumplió su 93 semana con una nueva concentración ante la Casa do Mar para volver a reclamar “lo que es justo, la vuelta de las urgencias a Moaña y la vuelta a que la Casa do Mar la podamos encontrar abierta cualquier día de la semana en cualquier horario, no como ahora”, señaló la alcaldesa, Leticia Santos, y presidenta de la Mesa Local da Sanidad, convocante de las protestas, ante las decenas de vecinos reunidos.

Santos les trasladó el acuerdo de la última Mesa Local da Sanidade convocando una nueva manifestación para el domingo 1 de octubre en Domaio”. Será a las 11:00 con un recorrido por la PO-551 desde el centro de salud en el puerto de Domaio hasta la rotonda de acceso a la autopista y regreso. La alcaldesa confía en que a todos los vecinos que siguen fieles y manteniendo el pulso en estas concentraciones se sumen muchos más y pidió que se traslade el mensaje de que “precisamos una respuesta muy contundente de todo Moaña”. Leticia Santos insistió en que el día 1 de octubre hay que volver a dar un ejemplo de movilización para que entiendan que Moaña no baja los brazos y que los sigue levantando para defender la sanidad pública, la Atención Primaria digna, para defender que vuelvan las urgencias y un refuerzo de las ambulancias en O Morrazo con esa tercera ambulancia compartida ya que el servicio se queda escaso”. La presidenta de la Mesa, que estuvo acompañada como es habitual en las concentraciones, por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, insistió en que lo que estaba reclamando Moaña era de justicia, era volver a tener el mismo servicio sanitario que antes de la pandemia del COVID, cuando la Xunta trasladó las urgencias a Cangas por falta de espacio en la Casa do Mar y que ahora, sin pandemia, la Consellería de Sanidade sigue negando. Como en otras ocasiones, dejó claro que Moaña seguirá luchando por esta reivindicación y recuperar unos derechos que tanto costaron conseguir, como también indicó Gabriel Ferral. Santos anunció que además de la movilización, van a seguir trabajando la vía institucional desde la Mesa y que la intención es presentar al pleno del Concello de este mes una moción, “que espero que se apruebe por todos los grupos” para reclamar a la presidencia de la Xunta, “que es la única responsable de esta situación”, la devoluvión de las urgencias. El acuerdo se remitirá a Alfonso Rueda y al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Recordó que Moaña nunca va a tirar la toalla para defender la sanidad pública, lo que propició que los vecinos corearan algunas de las consignacas de esta lucha como “Coa nosa saúde non se xoga” y “Rueda, escoita, Moaña está en loita”. En la última Mesa da Sanidade,, el PSOE también presentó un escrito para elevar la situación de falta de urgencias en Moaña al Defensor del Pueblo en Madrid, por considerar que se está atacando el dereco de los vecinos. Hubo mucho debate en torno a este escrito y finalmente el acuerdo fue que la mesa elaborara un escrito. El PSOE, a través de su portavoz, ya anunció que si se modificaba sustancialmente, ellos lo iban a presentar como grupo y partido.