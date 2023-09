El lío del PP con las comisiones

Con esto de que el PP vuelve a pedir al gobierno reuniones, sale al descubierto la polémica suscitada por la conformación de comisiones informativas, que son cuatro por que lo quiso el PP, pero que después votó en contra. En la negociación entre los grupos políticos que conforma la corporación municipal de Cangas para el pleno de organización se llegó a un acuerdo que después del PP no cumplió en el pleno. De ahí el recelo que hay ahora con las reuniones que piden los conservadores, a los que se les culpa de no tener altura de miras y estar más pendiente de haber perdido las elecciones que de buscar el bien para Cangas. La propia portavoz socialista, Iria Malvido, recuerda el lema electoral del líder del PP, José Enrique Sotelo: “No hay ni izquierdas ni derechas, hay Cangas”. Pero la postura del PP está lejos ahora mismo de este compromiso, según relata también la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), aunque no es partidaria de remover lo que sucedió en las mencionadas negociaciones para la formación de las comisiones.

El caso es que el gobierno local proponía la formación de tres comisiones: la Única, la de Cuentas y la de Urbanismo, con cinco miembros. La portavoz del PP, Dolores Hermelo dijo que no, que debía ser 11 los miembros de la citada comisión para que cinco concejales del PP formaran parte de la misma. El gobierno consideraba que 5 era el número ideal, sobre todo para que la comisión fuera de verdad operativa. Después puso otra condición la edil del PP, según relata el gobierno de Cangas, que era que debía de haber una comisión más, que le daba igual de qué , pero que tenía que formarse otra. La edil de Alternativa dos Veciños de Cangas, Victoria Portas, al igual que el gobierno, también consideró que con tres bastaba, pero que si el PP quería otra más debía de ser la dedicada a Medio Ambiente. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, trató de explicar a la representante del PP, Dolores Hermelo, que la propuesta de cuatro comisiones, con las condiciones que ponía el PP en número de concejales se llevaría al citado pleno de organización siempre que la formación conservadora se comprometiera a votar a favor o, al menos a abstenerse. Llegado el día del pleno, el PP votó a favor de su propia propuesta sobre las comisiones, algo que indignó a los miembros del gobierno local que habían negociado y también molestó a la propia alcaldesa, que vio con sorpresa como el PP votaba en contra de lo que ellos mismos habían propuesto. Así que el gobierno local afirma ahora que no tiene inconveniente en reunirse con el PP, pero siempre y cuando respete los acuerdos a los que llega, “porque de nada vale reunirse por reunirse”.