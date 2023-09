Más de 7.000 alumnos están llamados a iniciar hoy el curso

Los colegios e institutos de la comarca volverán a abrir hoy las puertas, tras las vacaciones de verano, para el inicio del curso escolar. En O Morrazo están llamados a acudir a las aulas 7.029 estudiantes, con un balance de 106 menos en los niveles de Infantil y Primaria, pero 51 más en los de Secundaria y Bachiller, lo que ha frenado la caída de matrículas en general y que sólo haya 54 menos que con respecto a los 150 del curso pasado.

El Cangas, en donde se concentra el mayor número de alumnos, con 3.663 repartidos entre sus 12 centros docentes (tres de ellos concertados), el curso arranca con 30 menos y con obras en el CEIP de Espiñeira, en donde la Xunta comenzó la reparación de la cubierta y pintado de fachada, cuyas obras todavía seguirán intentando no interferir en el desarrollo de las clases. La inversión se acomete con cargo al Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica 2021-2024 en el que la Xunta incluye 119 actuaciones en la provincia de Pontevedra por importe de 48,3 millones, algunas ya rematadas, y otras en ejecución, en licitación o pendientes de licitar, tal y como desglosó el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, en la visita que realizó esta pasada semana al instiuto Pedras Rubias de Salceda.

Como “grandes obras”, la consellería incluye en Cangas la sustitución de la cubierta en el CEIP de Nazaret, instalación de ascensor y aseo adaptado en el CEIP de San Roque y el cambio de luminarias en el IES María Soliño, además de la obra de Espiñeira. El Concello de Cangas tiene prevista una visita institucional en este día de inicio del curso que realizará la concejala de Ensino, Leo Gala Torres, al colegio de A Rúa para comprobar también el inicio de los comedores escolares que el Concello tiene conveniados con cuatro colegios y para los que se ha hecho un contrato de urgencia con la empresa que realizaba el servicio mientras no concluye la nueva licitación.

En el caso de Moaña, el curso arranca con 2.111 alumnos (43 menos). La concejala de Ensino, Dolores Chapela, asegura que todos los centros están listos para el arranque. En su caso no realizará acto institucional. En Moaña la Xunta acometió como grandes obras, la rehabilitación integral del CEIP de Seara y cambio de luminarias en el IES As Barxas.Tiene anunciada también la instalación de fotovoltaica en el IES A Paralaia, pero aún no comenzó, como también está anunciada en el IES Rodeira de Cangas.

La concejala de Ensino de Bueu, Isabel Quintás, también asegura que todos los centros están a punto para abrir las aulas. Bueu gana alumnos este curso con 1.255 (17 más). La Xunta incluye como grandes obras en Bueu el cambio de ventanas en el CEIP Montemogos, con una inversión de 282.700 euros y contempla el cambio de luminarias en los dos institutos de Illa de Ons (61.352 euros) y Johan Carballeira (155.132).