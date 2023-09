Más de 1,4 millones de vehículos circularon los meses de julio y agosto por la autovía

Agosto volvió a demostrar que el es mes rey del verano. Así lo ponen de manifiesto diversas estadísticas, no solo de alojamiento, sino también de desplazamientos. Y el agosto de este año dejó unas cifras que superan los niveles prepandemia y que son de récord. Se trata del número de turismos que circularon por la autovía de O Morrazo (AG-46) en el mes que hace 11 días que acaba de finalizar. Nada más y nada menos que 24.245 de media diarios, una cifra que se puede traducir en que a lo largo del pudiente mes de agosto se desplazaron por la mencionada vía 727.350 turismos, que supera los 700.000 del mes julio.

La estadística deja claro que el desdoblamiento del corredor en autovía, que se terminó en junio de 2019 atrajo a más vehículos a O Morrazo, sobre todo a Cangas, donde finaliza la autovía para volver a convertirse en Corredor. Pero este aumento de tráfico ya no se nota como antes. No se producen esos temidos atascos en la vía que obligaban a la gente a retrasar al máximo la salida o hacerlo antes de lo que desearían. Pero fuere como fuere siempre había largas colas de vehículos que acababan con la paciencia de aquellos que venían a disfrutar de un día de descanso en las playas. Porque los arenales de Cangas siguen siendo el principal objetivo de estos desplazamientos. El mes de agosto, como señala la estadística, fue prolífico en desplazamientos por la autovía y generó caos de tráfico en la villa de Cangas, lo que vuelve a poner de actualidad la urgente necesidad de que la Xunta de Galicia cumpla con su compromiso adquirido y construya la carretera de circunvalación. Hay que recordar que no se desdobló el Corredor en la zona de Cangas a cambio de la circunvalación. Un acuerdo al que habían llegado las dos partes: Xunta y Concello, y con el que todos estaban de acuerdo.

La intensidad media de vehículos de la autovía en el mes de agosto fue de 24.245 turismos diarios, contabilizados en el control que la Consellería de Infraestructuras tiene en Domaio, lo que suponen casi 3.000 turismos más que en el mes de julio. En los meses de temporada alta de verano pasaron por la mencionada vía más de 1,4 millones de vehículos.

Las cifras superan, con mucho, los niveles prepandemia. En el mes de julio del año 2019, la intensidad media de vehículos fue de 20.816 y en agosto se alcanzó los 22.266, siendo la intensidad media a lo largo del año de 15.924 vehículos.

Con los números de julio y agosto, el cierre de 2023 apunta que marcará récord de desplazamiento por la autovía. En enero la media de desplazamientos fue de 14.638 vehículos; en febrero, de 14.830; en marzo de 15.899; en abril, de 15.972; en mayo, de 16.090; en junio de 17.834; en julio de 21.547 y en agosto de 24.245. Como se puede comprobar, los desplazamientos en agosto casi duplican los realizados en el mes de enero. La estadística no refleja que haya un especial aumento del tránsito de vehículos en Semana Santa y tampoco lo hace en Navidad, ya que los aforos del mes de diciembre de 2022 se cerraron con 15.156 coches diarios. También hay que destacar que el porcentaje de vehículos pesados que pasan por la autovía en julio y agosto (2,9%) es inferior a los demás meses del año, excepto enero (2%). La media de los demás meses está entre un 3.9 %y un 3,7%

Eclosión del plumacho en las márgenes

El plumero, plumacho o planta de la pampa , cuyo nombre científico es Cortaderia Selloana, ha vuelto a eclosionar en las márgenes de la Autovía do Morrazo ayudando a colonizar todavía más la invasión de esta especie, procedente de Argentina, que impide el crecimiento de la vegetación autóctona. La planta tiene un tallo alargado coronado por una bella pluma, pero es una especie invasora que está provocando problemas en el ecosistema de Galicia y en sus espaicos protegidos. Las carreteras han sido las principales transmisoras de esta planta. Ya desde hace varios años. La Asociación de vecinos de Vilariño, “Pedra Amarrada”, en O Hío, lleva a cabo trabajos de corta de los denominados “penachos” de la pampa en la Lagoa de Vilariño, con la cooperativa local Pouxo da Serra. En los trabajos, en los que también está muy implicado el colegio de O Hío, había colaborado la empresa que gestionaba antes la recogida de la basura. Desde O Hío simepre se pidió más implicación de la Xunta en la erradicación de esta planta