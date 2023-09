“Una vez que esté resuelta la cuestión de la sede se elegirá a la nueva ejecutiva”

La emblemática sede del PP de Moaña en Concepción Arenal desapareció en julio tras vender el inmueble su propietario y desde entonces los populares siguen sin local. Su actual líder, Javier Carro, niega que esta situación y que el partido continúe con una gestora, sea imagen de debilidad. Asegura que en breve se abrirá nueva sede y se reunirá la gestora para la elección de la ejecutiva. Aquellos vientos que soplaban de que los veteranos querían dar un “golpe de estado” parece que han amainado.

–¿Hay Carro para rato en el PP de Moaña?

–A decir verdad estoy tan contento y orgulloso del grupo de personas que conforman el grupo del PP de Moaña, que habrá Carro todo el tiempo que sea necesario para seguir trabajando por lo único importante, Moaña y sus vecinos.

–Aseguran que el hecho de no lograr la mayoría absoluta en las Municipales del 28 de mayo le puso la espada sobre su cabeza ¿volvió la calma a los más veteranos de donde parece que venía el movimiento?

–Sobre lo primero, tendría que decirme quienes aseguran eso, porque en ninguna instancia del partido se me cuestionó; lógicamente los resultados no fueron los esperados y yo me tomé unos días de reflexión. En realidad lo que recibimos fueron felicitaciones del partido por mantener las seis actas.Hay que tener en cuenta que se elaboró un programa electoral en tiempo récord; a principios de año se auguraban unos resultados desastrosos para el PP de Moaña, sin embargo 3.192 vecinos nos otorgaron su confianza en mayo y 4.114 en julio, que sin ser extrapolable, sí que puede decir cosas de nuestro trabajo desde el día 17 de junio. La calma nunca se perdió y le digo más, la mayoría de los veteranos del partido de Moaña son un ejemplo de trabajo y nos dieron todo su apoyo durante la campaña electoral, de hecho son un gran activo. Que haya casos que no quisieran sumar es algo anecdótico. El nuevo grupo del PP solo mira hacia adelante, no hacia atrás.

–La antigua sede de Concepción Arenal desapareció y desde entonces el PP no tiene sede ¿está gestionada la nueva oficina?

–Llevamos tiempo trabajando y esperamos que muy pronto habrá grandes noticias. Pronto estrenaremos nueva sede que será la casa de todos los simpatizantes del partido y de todos los vecinos de Moaña que necesiten nuestras gestiones.

–¿Para cuándo reunión de la ejecutiva y asamblea?

–Nos gusta trabajar paso a paso y sin precipitarnos. Tan pronto esté solucionada la cuestión de la sede, se reunirá la gestora; a partir de ahí comenzaremos con el trabajo de afianzamiento del partido con la elección de la nueva ejecutiva.

–¿Cómo han sido estos primeros tres meses del gobierno del BNG? Ustedes ya decían que no iban a respetar los 100 días de confianza.

–Es fácil de resumir hasta ahora, por desgracia está definido por palabras como soberbia, ignorancia, prepotencia, insultos, dejación de funciones o despilfarro. Le pongo varios ejemplos, un gobierno que gasta casi 50.000 euros de todos los vecinos en solo tres eventos y sin embargo deja sin cubrir más de 260 plazas de los campamentos de verano para la conciliación de las familias diciendo que no hay diner o o que quiere seguir adelante con el ascensor del A Canexa con la mayoría de los vecinos en contra, que permite que el concelleiro de facenda esté desaparecido y, sobre todo, que en el primer pleno después de la constitución de la corporación nos insulta públicamente a través de la teniente de alcaldesa. Es un gobierno que no merece nuestra confianza.Y su responsable máxima, Leticia Santos lo defiende, como en la dejación de funciones del concelleiro de Facenda, comparando su ausencia con la de nuestra número dos en su anterior legislatura, cuando para empezar ella no estaba en el gobierno y además si supiera las razones de la ausencia de nuestra concelleira, se le caería la cara de vergüenza. Esas son las formas del día a día del gobierno del BNG. Por otra parte, durante toda la campaña electoral se nos insultó y se dijo desde el BNG que nuestra candidatura era la del partido de los machistas, claro que no tuvo nuestra confianza ni un solo día. Y lo curioso es que nuestras candidatas, algunas concelleiras en la actualidad fueron atacadas, insultadas y ridiculizadas con asquerosos ataques machistas y la actualconccelleira de la mujer no quiso condenar esos ataques a las concelleiras del PP de forma explícita, no pueden tener nuestra confianza.

–¿Esperan apoyo de la Diputación para seguir invirtiendo en Moaña?

–Por supuesto que la Diputación va a invertir en Moaña, pero lo hará en necesidades reales para Moaña y sus vecinos y no en las ocurrencias a las que estaba acostumbrado el BNG. Invertirá en cultura, deporte, obras y servicios, pero no en sectarismos ni chapuzas y lo hará de forma igualitaria para todos, sin importar los colores y nosotros estaremos ahí como un equipo, defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas.

–¿Es complicado liderar el partido?

–¿Complicado? Es un privilegio formar parte de este grupo que está fuertemente unido y comprometido con una sola cosa: Moaña.

–¿Satisfecho con la oposición que están desenvolviendo?

–La verdad es que sí, los vecinos no dejan de hacernos sugerencias, peticiones o quejas que vamos a seguir ateneiendo. Además, vistas las formas del gobierno, tenemos mucho que hacer.