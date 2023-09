El PP afirma que el inventario de bienes no es vinculante para el PXOM

La falta de un Plan Xeral para Cangas es ya un problema sistémico, que mantiene paralizado el urbanismo del municipio y hace que los vecinos vivan en una inseguridad jurídica manifiesta. El PP aprovecha que la elaboración vuelve a estar en el ojo del huracán para manifestar que es urgente desbloquear la situación de un PXOM, con el que no está de acuerdo. Su concejal Rafael Soliño afirma que el gobierno local debe convocar a los partidos políticos para subsanar el documento que salió a exposición pública cuando era edil de Urbanismo Mariano Abalo, que representaba a ACE. Considera que es una tomadura de pelo a los vecinos de Cangas que el gobierno justifique que no se puede continuar con el PXOM mientras no esté corregido el inventario de bienes, que considera son dos documentos diferentes, bien distintos y no vinculantes. “Desde el PP denunciamos la falta de rigor que nos viene anunciando el concelleiro de Urbanismo, Antón Iglesias, a por semana y esta semana agotó el cupo de la que viene. A este ritmo se convertirá en faroleiro del Reino. Que se deje de excusas, se ponga a trabajar, monte la reunión y convoque e la junta de portavoces”, manifiesta Rafael Soliño.

El PP exige que se reforme el PXOM elaborado por Mariano Abalo, ya que considera que ocasionaría, en su estado actual, grave daño a Cangas, del que participaron BNG, PSOE, Avante! e IU. Hay que manifestar que el PSOE, cuando tuvo la concejalía de Urbanismo solicitó que se eliminaran las impopulares Áreas de Actuación Integral en el Rural. “Queremos que el nuevo documento contemple y de cobertura legal a los edificios Noria y Palma, entre otros, que también fueron olvidados en este documento. Queremos un PXOM que contemple la circunvalación de Cangas manteniendo el mismo trazado que el que figura en las Normas Subsidiarias, según fija el acuerdo plenario adoptado por unanimidad, que también fue olvidado en el documento. Queremos un PXOM donde se preste mayor importancia y proteja al medio ambiente y al patrimonio y se reduzcan los índices y falsas expectativas de posibles crecimientos que tienen este documento y se fomente la movilidad y la transversalidad”. En este sentido, el PP realizará todas las iniciativas que estén a su alcance para propulsar el Plan Xeral, modificando los errores cometidos. Los populares pedirán por escrito la convocatoria de una reunión del gobierno con la oposición para debatir esta cuestión, prioritaria para Cangas.