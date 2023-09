El Concello de Cangas carece de financiación para dotar a la Casa dos Pobres de mobiliario

Es cierto que las tres viviendas de la Casa dos Pobres están ya finalizadas, pero que de nada vale si el Concello de Cangas no puede asumir el coste que supone dotarlas de un mínimo de mobiliario. Lo manifestaba ayer la concejala de Benestar Social, Leonor Gala Torres (BNG) que recordó que de nada servía que hubiese ya un reglamento elaborado en el anterior mandato, como aseguraba la concejala de la oposición, Victoria Portas, si la actual Casa dos Pobres no es funcional. Además, Leonor Gala Portas considera que el reglamento, que tuvo oportunidad de estudiarlo, es mejorable y hay que darle seguridad jurídica. Considera que para ello gobierno y oposición deben reunirse. Pero insiste, en que nada se puede hacer si no hay dinero para dotarlo de muebles, como cocinas, lavadoras, camas... El Concello de Cangas busca financiación para la dotación del inmueble. Se había pensado en el Plan Concellos, pero a estas alturas todavía no se sabe si éste tendrá continuidad con el cambio de gobierno que hubo en la Diputación de Pontevedra. Así que habrá que esperar, además de buscar también líneas de financiación que pueda tener la Xunta de Galicia para estos centros.

Por otra parte, la concejala de Benestar Social del Concello de Cangas asegura que mantuvo ya sendas reuniones con el comité de empresa de la firma a la que el Concello tiene contratado el Servicio de Axuda a Domicilio y también con la propia empresa. Estas reuniones las mantuvo por separado y ahora quiere convocar otra en la que todos estén representados: Concello, trabajadores y empresa. La intención es limar asperezas y llegar a un acuerdo sobre salarios y horas de trabajo, con el propósito de que este año de prórroga que le queda a la empresa sea lo más llevadero posible. Porque lo que piensa Leonor Gala Torres es que hay que trabajar desde ya en el nuevo contrato, para que no vuelva a suceder lo de años anteriores, en los que quedó desierto en varias ocasiones. La concejala recuerda que el el contrato de servicios más importante que tiene el Concello de Cangas y que ahora mismo es un servicio de primera necesidad.