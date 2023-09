Viñadores do Atlántico, el proyecto de distribución de Hijos de Rivera que busca impulsar el desarrollo sostenible y la economía local de las zonas vitivinícolas gallegas, escogió la bodega EntreVideiras para esta edición y su vino María Soliño, elaborado a partir de uvas provenientes de viñedos centenarios situados en las dunas de Cangas. La compañía, a través de Viñadores do Atlántico, selecciona bodegas gallegas que trabajan en la recuperación de cepas autóctonas bajo unas prácticas responsables y que pongan en valor la cultura de la tierra. Estos proyectos vitivinícolas, respaldados por Hijos de Rivera a través de su consolidada red de distribución y comercialización, generan un impacto positivo real en su entorno. Fernando Yáñez, que lidera la división de vinos de Hijos de Rivera, señala que “mediante Viñadores do Atlántico, buscamos establecer nuevas conexiones colaborativas con las bodegas gallegas, con el propósito de impulsar la recuperación de cepas autóctonas y resaltar el potencial enológico presente en las diversas áreas vitivinícolas”. Para su edición 2023, Viñadores do Atlántico se fijó en el vino dunar María Soliño IGP Ribeiras do Morrazo, elaborado por la bodega EntreVideiras. Este “vino de la arena”, bautizado así por la ubicación de sus cepas en el complejo dunar protegido de Nerga-Donón en Cangas do Morrazo, proviene de uno de los pocos viñedos prefiloxéricos que se pueden encontrar en España. Estos reductos son muy escasos a nivel mundial, siendo nuestro país uno de los lugares donde mayor concentración hay. Viñadores do Atlántico arrancó en 2021, cuando Hijos de Rivera dio apoyo a dos bodegas familiares de la Indicación Geográfica Viños da Terra de Betanzos. En su edición 2022 acompañó a la bodega Ponte da Boga, pionera en la Ribeira Sacra en su labor de recuperación de la variedad de uva ancestral “merenzao” para su vinificación como monovarietal.